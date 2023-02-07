ختام «سباق مصفوت الجبلي»

المصدر: عجمان - البيان

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اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان، أمس، منافسات سباق مصفوت الجبلي بنسخته الثالثة، حيث حظي الحدث بمشاركة كبيرة من المحترفين والهواة ومحبّي رياضة الجري، الأمر الذي يؤكّد على المكانة الرائدة للإمارة والتي تمكّنت من تحقيقها بصفتها وجهة سياحية عالمية قادرة على تنظيم مثل هذه الفعاليات.

وشهد السباق الذي انطلق من متحف مصفوت وعلى طول مسافة 8 كيلومترات بين أحضان الطبيعة الخلابة في إحدى أهم المناطق الجبلية في الإمارات، مشاركة مميزة من الفرق الرياضية ومجموعة كبيرة من مختلف فئات المجتمع، حيث انقسمت فئات السباق إلى فئة الإماراتيين والفئة المفتوحة، وبمشاركة كافة الفئات العمرية من الجنسين.

وتم تصميم المسارات بعناية لتقديم تجربة فريدة يطوف عبرها المتنافسون بين أحضان الطبيعة والمزارع والأودية الخلابة مع الاستمتاع باستكشاف معالم ومواقع منطقة مصفوت التاريخية.

وعبّر المشاركون عن امتنانهم لدائرة التنمية السياحية على تنظيمها مثل هذه السباقات المجتمعية المهمة التي تساعد جميع فئات المجتمع على التفاعل واعتماد الرياضة أسلوب حياة، وتزيد الوعي حول أهمية الرياضة للمحافظة على سلامة وصحة الجسم، وتكرّس مبدأ اعتماد الرياضة كأسلوب حياة.

وتعدّ منطقة مصفوت الجبلية مكاناً مثالياً لهواة رياضة الجري وعشاق الهواء الطلق على حد سواء وهي جوهرة معروفة بين السكان المحليين بارتفاعها الكبير مقارنةً بالمدن المحيطة وجبالها الصخرية الشهيرة ومناظرها الخلابة المناسبة للنزهات والتجمّعات العائلية، كما يسهّل موقع عجمان الاستراتيجي الوصول إليها من طرق مختلفة. ولهذا يعتبر هذا السباق أحد أهم الفعاليات الرياضية التي تقيمها دائرة التنمية السياحية لإبراز المناطق الطبيعية للإمارة، والترويج لها كوجهة متميزة للسياحة الرياضية، وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة المحلية والدولية.

وأكّد محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان أن الدائرة تولي رياضات الجري أهمية كبيرة لما لهذا النوع من الفعاليات من شعبية واسعة، ولكونها تسهم في تعزيز نمو النشاط السياحي في الإمارة؛ كما تحرص الدائرة من خلال هذا السباق على تنويع أنشطتها وبرامجها مما يزيد الثقة بالمنتج السياحي الذي تقدّمه الإمارة لزوارها.

وأضاف الهاشمي أن سباق مصفوت الجبلي يؤكّد اهتمام سياحة عجمان بكافة الوجهات المميزة ضمن الإمارة، والتي من خلالها تقوم بتعريف الزوار بالخصائص والمزايا الترفيهية والثقافية لكل منطقة فيها بهدف تنشيط كامل القطاعات الحيوية في الإمارة.

وتم تنظيم سباق مصفوت الجبلي بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية وبدعم من الشركاء الاستراتيجيين ممثلين في المستشفى السعودي الألماني كراعٍ ذهبي، وشركة غلفا للمياه كراعٍ رسمي للمرطبات، وشرطة عجمان، ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وفريق ساند التطوعي، وفريق نبض الإمارات التطوعي، وانفينيتي جيم.

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