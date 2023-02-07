منتخبنا الوطني لكرة الهدف يستعد لـ «غرب آسيا»

المصدر: دبي - البيان

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في إطار الاستعدادات لبطولة غرب آسيا لكرة الهدف للمكفوفين، تجري حالياً التدريبات التحضيرية لمنتخبنا الوطني لكرة الهدف،، والتي تقام في نادي عجمان لأصحاب الهمم الذي سيحتضن فعاليات البطولة المنتظر انطلاقها في التاسع من الشهر الجاري لتستمر حتّى السادس عشر من نفس الشهر.

وحرص ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنيّة، على زيارة منتخبنا أثناء التدريبات للاطمئنان على سير مجرى التدريبات ناقلاً تحيّات محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنيّة، وكذلك توجّه بالتحيّة وكلمات التشجيع للاعبي المنتخب الوطني مذكّراً إياهم بضرورة الحرص على اكتساب الخبرات من خلال المعسكر الحالي، وكذلك الالتزام بالمنافسة الشريفة.

وأكّد المهيري على أهميّة المشاركة في بطولة غرب آسيا بالنسبة للمنتخب الوطني، والتي من خلالها سوف يكتسب اللاعبون الاحتكاك اللازم لتطوير مستواهم في اللعبة.

وعن استعدادات المنتخب الوطني لكرة الهدف، قال عبد العزيز الحمّادي إداري المنتخب: بداية التحضيرات لبطولة غرب آسيا كانت في تايلاند حيث أقيم معسكر لأسبوعين ثم معسكر داخلي في جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً حتّى الوصول للمعسكر الحالي بنادي عجمان، حيث شهد المعسكر الخارجي تدريبات ومباريات مع المنتخب التايلاندي بجانب الإعداد البدني للاعبين. وعن نظام البطولة صرّح الحمادي بأن الفرق المشاركة سيتم تقسيمها إلى مجموعتين كل مجموعة مكوّنة من أربعة فرق.

كما أكّد الحمادي على قوّة الفرق المشاركة في البطولة، وأن بطولة غرب آسيا هي فرصة كبيرة للوقوف على المستوى الحقيقي للاعبين في المنافسات، ومن ثمّ معالجة نقاط الضعف وتطوير الإيجابيّات. وفي الأخير توجّه الحمادي بالشكر للجنة البارالمبية الوطنية لما يقدمونه من دعم لمنتخب كرة الهدف، والذي كان له أبلغ الأثر على إعداد اللاعبين خلال الفترة السابقة على بطولة غرب آسيا.

هذا وقد أعرب موح الموح مدرّب منتخبنا الوطني لكرة الهدف عن سعادته بالتطور الحاصل في مستوى اللاعبين من خلال المعسكرات التحضيرية السابقة. وأوضح الموح أنّ التركيز خلال التحضيرات كان على الإعداد البدني والنفسي للاعبين لكسر رهبة المباريات والبطولات، وأضاف أنّ التدريب الآن على ملاعب البطولة سوف يعود بأثر إيجابي على مستوى المنتخب الوطني. يذكر أنّ المنتخب الوطني سوف يقصّ شريط مشاركته في بطولة غرب آسيا بمواجهة المنتخب العماني في افتتاحية البطولة وذلك السبت المقبل بمشيئة الله.

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