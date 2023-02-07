ميثاء بنت محمد: فريق الإمارات يستحق كأس البولو الفضية عن جدارة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعربت الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قائد فريق الإمارات، عن سعادتها الغامرة بفوز فريقها بكأس دبي الفضية للبولو 2023، وأشادت سموها بنهائي بطولة كأس دبي الفضية للبولو 2023، التي اختتمت السبت الماضي بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، والتي توج في نهايتها فريقها «الإمارات» بالكأس والميداليات الذهبية بعد فوزه على منافسه فريق «إيه إم» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، وبنتيجة 10 مقابل 9 أهداف، في مباراة بلغت الإثارة ذروتها في الشوط الخامس، الذي تبادل فيه الفريقان التقدم.

نجاح

كما أشادت سموها بتنظيم البطولة عامة، مؤكدة أن الفريق البطل يستحق اللقب عن جدارة، وأن البطولة نجحت بامتياز بكل المقاييس تنظيمياً وفنياً، وقدمت جميع الفرق مستوى متميزاً، ولذلك كان من الصعب التكهن بنتيجة أية مباراة، والنجاح المنشود في المباراة النهائية بشكل خاص، الذي تحول إلى مهرجان رياضي رائع، كما أشادت سموها بالمستوى الفني الذي ظهر به طرفا النهائي، معربة عن سعادتها بالفوز، وشددت على أن فريقها يشارك في كل البطولات بهدف الفوز، وهو سيسعى بعون الله للفوز بالكأس الذهبية.

إشادة

وأعربت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن فخرها بأداء فريق «إيه إم»، وتطور مستوى الشيخة علياء آل مكتوم من موسم إلى آخر، ووجهت الشكر إلى اتحاد الإمارات للبولو، وإلى أسرة الحبتور للبولو على جهودهم الحثيثة، التي أسهمت في إنجاح الحدث، مثل غيره من البطولات على مدار الموسم من خلال توفير سبل ممارسة هذه الرياضة، التي أسهمت في نشر اللعبة وزيادة رقعة ممارسيها، وخاصة من العناصر المواطنة الشابة، كما وجهت سموها الشكر والتهنئة لعناصر فريقها، معربة عن تفاؤلها بمواصلة فريقها تحقيق مزيد من الألقاب خلال مشاركته في بقية مسابقات الموسم.

وفي الختام، وجهت سموها التهنئة إلى محمد خلف الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو، وقالت: اللعبة سوف تشهد تحولاً وتطوراً كبيرين في المرحلة المقبلة بسبب وجوده ومعايشته للعبة، متمنية لاتحاد اللعبة كل التوفيق والنجاح.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز