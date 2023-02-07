منافسة قوية في نصف نهائي «مدن العالمية لأساتذة البادل»

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي خلال نهاية هذا الأسبوع استضافة البطولة ‏المفتوحة لمواطني الإمارات ضمن البطولة التأهيلية للجولة العالمية لأساتذة البادل برعاية مجموعة بريد الإمارات. وتأهل كل من سعيد المري وسالم الحولي وعبدالله العبدالله وفارس الجناحي من فرق الرجال، وشيخة الجناحي ونوف عمر وعلياء طاهر وعائشة العوضي من فرق السيدات، وسيواصلون المنافسة في نهائيات البطولة التي ستقام في أبوظبي يوم 12 فبراير الجاري.

وشهدت البطولة التأهيلية التي ترعاها مجموعة بريد الإمارات، بالشراكة مع اتحاد الإمارات للبادل تنس ومجلس أبوظبي الرياضي، عروضاً حافلة بالإثارة والمتعة بمشاركة ما يزيد على 90 لاعباً إماراتياً من فئة النخبة في البطولة المفتوحة لمواطني الإمارات التي تم تنظيمها حصرياً لمواطني الدولة في الفترة من 3 إلى 5 فبراير في أكاديمية البادل العالمية.

وتمكن سعيد المري وسالم الحولي من السيطرة على مجريات المباراة منذ البداية، وحجزا موعداً لهما في النهائيات بعد أن فازا بنتيجة [6-0، 6-3] على خالد الشامسي ومحمد الجناحي رغم تقديمهما تحدياً قوياً. وانضم إليهما عبدالله العبدالله وفارس الجناحي اللذين تغلبا على الثنائي عبدالله الأهلي وعمر بهروزيان في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة [6-4، 6-3]. وتمكن عدد من اللاعبين الشباب من تسجيل انتصارات على نظرائهم من اللاعبين الكبار في الفريق الوطني للبادل.

وشهدت البطولة المفتوحة لمواطني الإمارات من فئة الرجال أيضاً مشاركة عدد من الفرق، بما في ذلك: محمد أهلي ومحمد الشامسي، علي العارف وماجد الجناحي، خالد بلهول وعيسى شاري، وناصر الكتبي ومبارك الكتبي.

وسجلت علياء طاهر وعائشة العوضي من فرق السيدات فوزاً مثيراً على فاطمة شادور ومريم شادور بنتيجة [6-3،6-0]. كما فازت كل من شيخة الجناحي ونوف عمر بنتيجة[6-1،6-0] على ماريا بن كرم ونجلاء الأنصاري بعد أن قدمتا عرضاً رائعاً قبل التأهل إلى الدور التالي..

ويتم تنظيم هذا الحدث من قبل «غلوبال مايس أورغنايزيشن ليمتد» بالتعاون مع «ماتش سبوت». وتضم البطولة التأهيلية للجولة العالمية لأساتذة البادل برعاية مجموعة بريد الإمارات، ثلاث فئات وهي: البطولة المفتوحة للمقيمين في الإمارات، والبطولة المفتوحة لمواطني الإمارات، والبطولة ‏المفتوحة للمواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي. وتم حتى الآن تسجيل أكثر من 180 لاعباً في المباريات الست الفاصلة التي ستقام بنظام خروج المغلوب.

وستقام المنافسات القادمة للبطولة المفتوحة للمواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي يومي 10 و 11 فبراير في مركز أبوظبي للبادل داخل استاد زايد للكريكيت. ومن المقرر عقد الجولات الثلاث الأولى بمشاركة 64 فريقاً، وذلك يوم الجمعة الموافق 10 فبراير، يليها الدوران ربع ونصف النهائي في اليوم التالي.

وسيتم تنظيم الأدوار النهائية للبطولات الست في 12 فبراير بمركز أبوظبي للبادل، ليحصل كل فريق فائز على البطاقة التأهيلية وجائزة نقدية قيمتها 10.000 درهم، ومن ثم التأهل لمقابلة أفضل لاعبي البادل في العالم في جولة التصفيات من بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل (أبوظبي 2023) ضمن «وورلد بادل تور» التي ستقام في الفترة من 18 إلى 20 فبراير في «321 سبورتس» بجزيرة الحديريات. وسيتلو ذلك إجراء القرعة الرئيسية لبطولة مدن العالمية ضمن «وورلد بادل تور»، والتي سيتم تنظيمها خلال الفترة من 21 إلى 26 فبراير في باب النجوم بأبوظبي على أرض جزيرة الحديريات

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