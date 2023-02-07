الشارقة والعين في نهائي سوبر شباب اليد 20 الجاري

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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حددت لجنة مسابقات كرة اليد الاثنين الموافق 20 الجاري موعداً لإقامة المباراة النهائية لبطولة سوبر شباب اليد، والتي تجمع فريق الشارقة حامل اللقب مع منافسه فريق العين وتقام على أرض محايدة، وتقام منافسات البطولة بطريقة خروج المغلوب بين الفرق الستة المشاركة بالبطولة.

كما تم تحديد الاثنين 13 الجاري أيضاً موعداً لإقامة مباراتين لتحديد المراكز من الثالث ولغاية السادس وتجمع الأولى فريقي الجزيرة مع الوصل، والثانية يلتقي فيها فريقا النصر مع شباب الأهلي، في ختام مشوار الفرق الأربعة في البطولة الثانية بموسم بطولات فئة الشباب تحت 18 سنة، والذي يشهد موسمها ثلاث بطولات اختتمت الأولى بتتويج فريق شباب الشارقة بلقب الدوري، والبطولة الثالثة (كأس الإمارات) والتي تمثل ختام الموسم 2022/2023.

وكانت الجولة الثانية للبطولة شهدت مباراتين حقق فريق الشارقة النتيجة الأكبر أمام فريق النصر 33/19، وفي الثانية انتزع العين فوزاً صعباً أمام شباب الأهلي بنتيجة 31/29.

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