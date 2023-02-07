نخبة الدراجات العالميات في طواف الإمارات 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لـطواف الإمارات للسيدات 2023 عن القائمة الأولية للمشاركات في النسخة الأولى من السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي يقام خلال الفترة من 9 -12 فبراير الجاري عبر أربع مراحل تنطلق في دبي وتنتهي في أبوظبي لمسافة 468 كلم.

وتشارك في الطواف الدراجة مارتا كافالي من فريق(FDJ-Suez)، بعد تحقيقها نتائج رائعة في عام 2022، حيث تُوجت بالمركز الثاني في سباق Giro d'Italia Donne، وفازت بالمركز الأول في سباقي «Amstel Gold Race»، و«La Fleche Wallonne». كما تنضم أيضاً إلى السباق الدراجة الأسترالية غريس براون التي تشارك حالياً مع فريق (كافالي)، والحائزة على مركز الوصيف ضمن طواف 2022 للسيدات، في بطولة العالم ITT، وفي بطولة لييج باستون ليج للسيدات في عامي 2020 و2022، بالإضافة إلى فوزها بسباق سانتوس تور داون هذا العام.

وتتواجد إليسا لونغو بورغيني من فريق (Trek-Segafredo) في النسخة المرتقبة من الطواف، حيث أحرزت 35 انتصاراً مذهلاً منذ بداية مسيرتها في هذه الرياضة، وتشمل القائمة الفوز بالميداليات البرونزية في سباق الطريق الأولمبي لعامي 2016 و2020. ومؤخراً فازت بالترتيب العام في طواف بريطانيا للسيدات، بعد شهرين فقط من فوزها بسباق باريس روبيه للسيدات في عام 2022. وقد فازت في كل من سباقي ستراد بينك للسيدات (2017) وطواف فلاندرز (2015) إلى جانب إحراز تسعة قمصان للبطولات الوطنية.

وأحرزت لورينا وايبس من فريق (Team SD Worx) 22 انتصاراً استثنائياً في عام 2022، ويشمل ذلك الفوز في مرحلتين من طواف فرنسا للسيدات، كما حصلت على المركز الأول ضمن الترتيب العام في طواف سيماك للسيدات، في سباق رايد لندن الكلاسيكي وفي لقب الطريق الأوروبي. وستكون الدراجة الهولندية المتميزة بالتأكيد واحدة من أبطال المراحل السريعة ضمن طواف الإمارات للسيدات.

وتمتلك مارتا باستيانيلي من فريق (UAE Team ADQ) الخبرة اللازمة في سباقات الدراجات، حيث بدأت مسيرتها في عام 2006، وحققت 42 انتصاراً احترافياً، تتضمن بطولة العالم لسباق الدراجات على الطريق في عام 2007، وطواف فلاندرز في عام 2019. وتعتبر باستيانيلي من البطلات اللواتي يجب مشاهدتهن في طواف الإمارات للسيدات هذا العام، إلى جانب زميلتها سيلفيا بيرسيكو ضمن فريق (UAE Team ADQ). وقد احتلت الدراجة الإيطالية البالغة من العمر 25 سنة المركز الثالث وأحرزت الميدالية البرونزية في بطولة العالم لسباق الدراجات على الطريق لعام 2022 وجاءت ضمن أول 10 مراكز في التصنيف العام في طواف فرنسا للدراجات 2022 وطواف إيطاليا للدراجات على التوالي.

وتتضمن قوائم المشاركات أيضاً عدداً من البطلات والرياضيات من أصحاب الخبرة مثل كيم دي بات، بطلة سباق الدراجات على الطريق البلجيكي لعام 2022 من فريق (Fenix-Deceuninck)، والفائزة بمرحلتين من طواف إيطاليا الدولي للسيدات، إلى جانب البطلة تيفاني كرومويل، الفائزة بسباق Omloop Het Nieuwsblad WE لعام 2013 من فريق (كانيون// SRAM Racing).

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