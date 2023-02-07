اكتمال التجهيزات لانطلاق ماراثون دبي العالمي بإكسبو 12 فبراير

المصدر: وام

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أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون دبي العالمي عن اكتمال الترتيبات الخاصة بانطلاق النسخة الـ 22 من الحدث الكبير الذي ينطلق من أمام قبة الوصل بمدينة إكسبو يوم الأحد 12 فبراير الجاري.

وتعقد اللجنة المنظمة، مؤتمراً صحفياً يوم الجمعة المقبل، بمدينة إكسبو دبي، للإعلان عن تفاصيل الحدث الذي يحظى بدعم مجلس دبي الرياضي، ويعد أحد أسرع سباقات الجري للمسافات الطويلة العالمية والتي تجذب نخبة الرياضيين من جميع أنحاء العالم.

ولأول مرة في تاريخه سينطلق ماراثون دبي يوم الأحد بعد التغيير في أسبوع العمل في الإمارات العربية المتحدة وسوف يبدأ وينتهي الماراثون في ثوبه الجديد داخل وحول مدينة إكسبو.

وعمدت اللجنة المنظمة إلى اختيار خط سير السباق الجماهيري ومسافته 10 كيلومترات والسباق العائلي ومسافته 4 كيلومترات داخل حرم مدينة إكسبو بينما اختير خط سير الماراثون الرئيسي ليقام حول المدينة ومسافته 42.195 كيلومتر.

على جانب آخر وصل طاقم الحكام الدوليين الرئيسيين من إنجلترا إلى جانب وصول العدائين والعداءات المشاركين في سباقي 10 كيلو النخبة، كما انتهت اللجنة من تشييد المقصورة الرئيسية حول القبة للجماهير والتي تتسع لستة الآف شخص وانتهت من تشييد أجنحة كبار الشخصيات والإعلاميين والحكام والإسعاف.

كما أعنت اللجنة المنظمة أن هيئة الطرق والمواصلات قررت نقل المشاركين في الماراثون بالمجان لتسهيل مشاركتهم وإنجاح الحدث حيث من المقرر أن يبدأ المترو من الرابعة فجرا وحتى عودتهم قبل الثانية ظهرا.

وسيكون للعدائين الأثيوبيين الرجال اليد الطولي على مسار ماراثون دبي كما هو الحال في سباق السيدات، بمشاركة أفضل عدائين النخبة من الرجال والسيدات، الذين سيتنافسون على اللقب مع عودة ماراثون دبي 2023.

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