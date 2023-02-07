فضية للإمارات في «باريس غراند سلام » للجودو

المصدر: (دبي - البيان)

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توج ظفار كوسوف لاعب منتخبنا للجودو بالميدالية الفضية في ختام بطولة «باريس غراند سلام»، واستفاد منافسه كوريل مايكل بطل هولندا وأوروبا، الذي نال الذهبية، من إصابة ظفار في كاحل القدم اليسرى، وأصر لاعبنا على إكمال المباراة ليجمع حصيلة نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024، فيما احتل لاعبنا تلال شفيلي المركز الخامس لوزن تحت 81 كلغم و كان قريباً من الميدالية البرونزية، وحقق منتخبنا المركز الأول عربياً والـ14 بالبطولة التي فاز بلقبها منتخب فرنسا.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو المشاركة الإيجابية لمنتخبنا في البطولة،آملاً الاستمرار في مشوار البطولات الكبرى المؤهلة لأولمبياد باريس.

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