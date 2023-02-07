نخبة محترفي العالم في «طواف الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشف مجلس أبوظبي الرياضي، عن أسماء مجموعة من نخبة الدراجين المحترفين العالميين المشاركين في طواف الإمارات 2023، الذي يقام من 20 إلى 26 الجاري، ويبدأ الطواف من أبوظبي وينتهي فيها عبر 7 مراحل بمجموع 1028 كم.

ويبرز من بين نخبة المشاركين، البلجيكي ريمكو إيفينبول بطل الطرقات العالمي في الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية مع فريق «سودال – كويك ستيب»، والذي حقق في 2022 عدة انتصارات عالمية، ومنها بطولة الطرق العالمية في وولونغونغ، وبطولة لييج باستون ليج، وطواف سان سيباستيان الكلاسيكي، وطواف إسبانيا، وتشمل انتصاراته الأخيرة فوزين في طواف بلجيكا في عامي 2019 و2021، وحصوله على قميص القيادة في طواف النرويج 2022، وكانت أول مشاركة له في طواف الإمارات في 2019.

ويشارك البريطاني آدم ييتس، مع فريق الإمارات،وهو أول متسابق بريطاني يفوز بتصنيف الدراج الشاب في طواف فرنسا 2016، وفي عام 2020 حصل على القميص الأحمر بطواف الإمارات لمصلحة «ميتشيلتون سكوت» كما اعتلى منصة التتويج مرتين في طواف الإمارات بنسختي 2021 و2022 .

ويشارك الأيرلندي سام بينيت، مع فريق الاتحاد الدولي (بورا هانسغروه)، وفاز بينيت في مسيرته الاحترافية في 10 مراحل من أشهر السباقات العالمية، وحصل على القميص الأخضر في طواف فرنسا 2020، كما حقق 3 انتصارات في مراحل سابقة في طواف الإمارات.

ويشارك، الأسترالي كاليب مع فريق الاتحاد الدولي (لوتو دستني)، وحقق اللاعب 59 فوزاً منذ 2014 منها 10 انتصارات في أشهر السباقات العالمية، ونال صدارة 3 مراحل سابقة من طواف الإمارات، وحقق الفوز في تصنيف النقاط بنسخة 2020 .

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