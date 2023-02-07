الإعلان عن مسار ماراثون دبي العالمي في «إكسبو»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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قرر مجلس دبي الرياضي نقل منافسات ماراثون دبي العالمي، أحد أسرع سباقات الجري للمسافات الطويلة العالمية، المقرر الأحد المقبل، إلى «مدينة إكسبو دبي»، التي تعد المكان الأنسب لاستضافة الحدث الرياضي الأشهر في المنطقة، لما تتمتع به من مساحات واسعة، ويمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق السيارة والحافلات أو مترو دبي، وهو مكان آمن للمشاة بالكامل.

وأعلنت اللجنة المنظمة للماراثون، عن المسار الجديد للسباق ومسافته 42.195 كيلومتراً، وتم تأمين مساره حول مدينة إكسبو، مروراً بمجمع دبي للاستثمار وجميرا للغولف، وستكون نهايته

عند قبة الوصل الشهيرة.

ويشهد ماراثون دبي العالمي مشاركة عشرات آلاف المتسابقين من مختلف دول العالم من المحترفين والرياضيين من جميع المستويات البدنية.

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