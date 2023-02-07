الرزوقي: الإمارات جاهزة لاستضافة «الدوري العالمي للكاراتيه»

المصدر: دبي - وام

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أكد اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، جاهزية الإمارات لاستضافة الدوري العالمي للناشئين والشباب 2023، الذي يقام للمرة الأولى في الإمارات، ويستضيفه اتحاد الإمارات للكاراتيه بإمارة الفجيرة في الفترة من 23 إلى 26 فبراير الجاري. وسجل أكثر من 700 لاعب ولاعبة مشاركتهم في منافسات هذه البطولة حتى الآن والتي تعد الأكبر على مستوى العالم في الكاراتيه لهذه الفئة السنية. ولا يزال التسجيل متاحاً في ظل توقعات بمشاركة أكبر عدد ممكن نظراً لرغبة كل منتخبات الكاراتيه بالعالم في المشاركة بكل المناسبات الدولية التي تقام في الإمارات.

وأوضح، أن الإقبال المتزايد على المشاركة في الدوري العالمي للناشئين والشباب يعكس ثقة دول العالم في إمكانيات الإمارات التنظيمية، ويجسد النجاحات الكبرى التي تحققت في كل البطولات العالمية التي نظمتها الدولة على مدار السنوات الماضية. وكانت الإمارات قد استضافت العديد من الفعاليات العالمية في الكاراتيه، والتي لاقت نجاحاً كبيراً بشهادة الاتحاد الدولي نفسه، كان أبرزها النسخة الـ25 لبطولة العالم، في مجمع حمدان بن محمد الرياضي بدبي، خلال نوفمبر 2021، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب من 117 دولة، والدوري العالمي للكاراتيه في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة فبراير 2022 بمشاركة 342 لاعباً ولاعبة من 55 دولة.

وأكد الرزوقي أن اتحاد الكاراتيه من الاتحادات التي تسعى للاستثمار في مستقبل اللعبة، ويجتهد للوصول إلى مستويات الطموح العالمية المأمولة. وقال: خطواتنا تسير بشكل جيد، فنتائجنا على الصعد العربية والإقليمية والقارية متميزة، ويتبقى لنا الوصول للنتائج نفسها على المستوى الدولي، ما يتطلب اجتهاداً أكبر على مستوى اللاعبين أنفسهم وفي الجانبين الإداري والتحكيمي.

وأوضح أن الاجتهاد مطلوب من كل منظومة العمل، للتواجد بشكل فعال على الساحة بجانب ما يقدمه اللاعبون وقال:«لذا وضعنا خطة استراتيجية في الاتحاد لتطوير الشق الإداري».

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