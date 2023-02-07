24 بطولة محلية ودولية في أجندة «الجوجيتسو والفنون القتالية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، عن أجندة بطولاته لموسم 2023، وتتضمن 24 بطولة محلية ودولية. وتتضمن النسخة الأولى من بطولة أبوظبي العالمية للأندية للجوجيتسو، والنسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، و5 بطولات محلية للفنون القتالية المختلطة، وبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، بزيادة قدرها 40 % عن بطولات الموسم الماضي. وتحتوى الأجندة على 4 نسخ من مهرجان التحدي للجوجيتسو، أقيمت الاولى في يناير،وتقام 3 نسخ في مايو، وسبتمبر، وأكتوبر.

البطولات الأغلى

وتنطلق منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في أبريل، ويقام كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في يونيو، وكأس أم الإمارات للجوجيتسو في سبتمبر، وهي البطولات المحلية الكبرى التي تقتصر المشاركة فيها على الأندية والأكاديميات المحلية.

تشمل قائمة البطولات المحلية، جولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، التي تقام فعالياتها في فبراير، ومارس، ومايو، ويونيو، ويوليو، وسبتمبر، وديسمبر، وتحظى بطولات رابطة أبوظبي، بأهمية كبيرة لدى المحترفين من جميع أنحاء العالم، كونها تدخل في التصنيف المعتمد لدى الرابطة، وتقود إلى التأهل لجائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، ومن أبرز المنافسات بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو في يوليو، وجولة رابطة أبوظبي للمحترفين لقارة آسيا في سبتمبر. ومن أبرز البطولات في أجندة الموسم، بطولة أبوظبي غراند سلام في مايو، وجائزة أبوظبي الكبرى للجوجيتسو بدون بدلة في ديسمبر، وتجمع هذه البطولات كوكبة من أبرز نجوم اللعبة.

النسخة الأولى

وتنطلق النسخة الأولى من بطولة أبوظبي العالمية لأندية الجوجيتسو في شهر أبريل، وهي البطولة التي استحدثها الاتحاد، لتكون أهم محطات الموسم الجديد، ومنصة لأبطال البساط للتنافس على واحدة من أهم البطولات العالمية على صعيد الأندية.

وتعتبر بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها 15، أبرز بطولة جوجيتسو على الساحة الدولية، ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من 6000 مشارك من جميع أنحاء العالم. وتستكمل نسخة هذا العام من البطولة المفضلة عالمياً، قصص النجاح الكبيرة التي سطرتها النسخ السابقة، ومن المقرر أن تنطلق النسخة 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في أبوظبي نوفمبر المقبل.

إضافة

ومن أحدث الإضافات بالأجندة، بطولات الفنون القتالية المختلطة (MMA)، وتقام خلال مارس ومايو، ويونيو وأغسطس، ونوفمبر، وتتضمن بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أبوظبي، أغسطس المقبل، بمشاركة نخبة نجوم العالم.وقال فهد الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن أجندة بطولات الموسم تعزز مكانة الدولة عالمياً. وأضاف: جوجيتسو الإمارات، حقق العديد من المكاسب خلال العام الماضي، سواء على صعيد المنتخبات ، أو اكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، مشيراً إلى أن الإمارات حققت إنجازات تاريخية في الألعاب العالمية «برمنغهام 2022»، وبطولة العالم «أبوظبي 2022»، والصدارة الآسيوية في البحرين 2022، وأن كل هذا يعود في الأساس إلى الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والاستراتيجية المدروسة لنشر وتطوير اللعبة، واكتشاف المواهب، وصقل الأبطال.

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