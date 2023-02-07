«الآسيوي» يثمّن نجاحات «دولية دبي للسلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصداء كبيرة رافقت ختام بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ32 التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي واستضافتها قاعة راشد بن حمدان في نادي النصر بين 27 يناير الماضي و5 فبراير الجاري، على المستويين المحلي والخارجي، بفضل التنظيم الجيد والمستوى الفني الرفيع ومشاركة 9 فرق.

وكان الاتحاد الآسيوي للعبة شاهداً على نجاحات البطولة وتثمين تنظيمها واستمرارها أكثر من 3 عقود، جاء ذلك على لسان هاغوب خاتشريان الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة السلة الذي أشار إلى النجاحات الفنية والتنظيمية التي حققتها النسخة الجديدة للبطولة.

وقال خاتشريان : «من الطبيعي أن تستمر هذه البطولة 32 عاماً ما دام هناك عدة عوامل أسهمت في هذا النجاح وفي مقدمتها حسن التنظيم وإدارة الحدث من قبل الجهة المنظمة بقيادة اللواء م إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي والذي يوفر كل الدعم المطلوب لإنجاح البطولة من جهة والنشاط المحلي والعربي من جهة أخرى.

وأضاف: البطولة تتطور عاماً بعد عام حتى على مستوى اختيار أفضل وأقوى الفرق العربية والقارية والدولية ما جعلها محل اهتمام من جميع الأندية والحرص على المشاركة فيها والنسخة الحالية اتسمت بالإثارة والندية وسيكون لها انعكاس إيجابي على الفرق التي تنتظرها مشاركات قريبة قادمة سواء في بطولة سوبر الآسيوية أو في تصفيات غربي آسيا.

وشهد اليوم الختامي للبطولة تكريم المتميزين ابتداءً من تتويج الإفريقي التونسي بالميداليات البرونزية بعد حسمه المركز الثالث بالفوز على بيروت اللبناني بنتيجة 84 - 79، مروراً بتقليد فريق دينامو الميداليات الفضية وجائزة المركز الثاني وتتويج الرياضي اللبناني بالميداليات الذهبية والكأس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز