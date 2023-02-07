ستينكلير ومعتصم بطلا «دبي لصيد الأسماك» بقوارب كاياك

المصدر: دبي - البيان

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حسم المتسابق الإيطالي ستيفان ستينكلير مسابقة فئة مجموع الأسماك العام لأنواع الجد والسكل والضلع والجش، بالجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للموسم الثالث على التوالي،واصطاد سمكة الجد بوزن 11 كلغ كانت كافية لتصدره الترتيب العام فيما حل ثانياً الأردني محمد عزمي عطا والذي شارك برفقة ابنه حمزة في قارب واحد واصطادا سمكتي (الجش) بوزن 5.2 كلغ وجاء ثالثاً الفرنسي كريم أزواغ الذي اصطاد سمكة (الضلع) بوزن 2.9 كلغ.

واستحق الأردني معتصم عبدالله جائزة الفئة الأصعب والأقوى تنافساً فئة صيد أسماك (الكنعد) ونجح في اصطياد سمكة بوزن 9.6 كلغ ليتوج بطلاً منفرداً في هذه الفئة. أقيمت المنافسات بشواطئ جزر دبي بمشاركة 70 متسابقاً ومتسابقة من محبي صيد الأسماك.

وقام محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية يرافقه عضوا اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام وسيف المهيري بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأول في فئتي الكنعد ومجموع الأسماك العام.

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