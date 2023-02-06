50 لاعباً في «فردي البولينج» لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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شهدت صالة نادي دبي للبولينج منافسات بطولة البولينج في مسابقات الفردي ذكور لذوي الإعاقة السمعية، والتي شارك فيها خمسون لاعباً يمثلون أندية أصحاب الهمم بالدولة.

وقد أسفرت المنافسات القوية عن فوز لاعب نادي دبي «طارق شهاب» بأعلى رصيد من النقاط مكنه من إحراز لقب البطولة والتي جاء فيها ثانياَ وبفارق طفيف لاعب نادي العين «مطر الرميثي» وفي المركز الثالث جاء لاعب نادي العين «محمد العيسائي».

وأعرب عبد الله أهلي رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم عن سعادته الغامرة بالعدد المشارك في بطولة البولينج في مسابقات الفردي ذكور لذوي الإعاقة السمعية. وأوضح أهلي أن البطولة شهدت مشاركة واسعة من الأندية آملاً أن تستمر قوة المنافسة في باقي مسابقات البولينج للموسم الرياضي 2022-2023

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