«بناء الأجسام» يشارك في الألعاب الحكومية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية عن مشاركته في بطولة الألعاب الحكومية والتي ستقام مارس المقبل برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وذلك بفريق مكون من 7 لاعبين. ووقع عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة اللياقة البدنية أحمد بن ظبوي الفلاسي عقد رعاية فريق UAE والذي سيمثل اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية في المحفل الرياضي، وذلك بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد والأمين العام محمد عبدالرحيم المري ورئيس لجنة المسابقات والمنتخبات، أحمد جوهر مديراً للفريق وأعضاء الفريق.

وقال أحمد بن ظبوي الفلاسي: «سعداء للمشاركة في الألعاب الحكومية لما لها من دور مميز وكبير بالتشجيع على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة ولكونها إحدى أبرز الفعاليات الجماعية على الأجندة الرياضية في دبي، ولأهميتها الإيجابية في دعم الصحة البدنية والعقلية وتأتي هذه المشاركة ضمن توجهات اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية ونتطلع لمشاركة مميزة».

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