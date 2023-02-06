مهدي والطاير وحافظ أبطالاً في «الزوارق اللاسلكية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حقق عبد الله مهدي المركز الأول في فئة الـ2 سل ناشئين بالجولة الأولى من بطولة الإمارات للقوارب اللاسلكية والتي أقيمت على كاسر الأمواج في أبوظبي، وحل ثانياً خليفة أحمد وراشد مهدي ثالثاً، وفاز بفئة الـ3 سل مبتدئين ثاني الطاير، وجاء علي إبراهيم بالمركز الثاني، وعقيل محمد ثالثاً، وفي فئة الـ4 سل أحرز المركز الأول محمد حافظ يليه جمعة الطاير ثم إسلام الباز.

شارك في المنافسات 36 متسابقاً في فئات البطولة الثلاث والتي أقيمت بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وأشاد أحمد الطاهر مشرف السباق بالتزام المتسابقين بالقوانين، وقال: الجولة كانت متميزة عن كل المواسم السابقة، حيث وصل المتسابقون لمستوى كبير من الاحترافية في كل الفئات.

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