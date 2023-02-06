تريم مطر يحتفي بإنجاز شطرنج العين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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احتفى تريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، بفريق شطرنج العين الفائز ببطولة الأندية بالسعودية للشطرنج والتي شارك فيها كضيف شرف، وهنأ الوسط الشطرنجي وأسرة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالإنجاز متمنياً لجميع أندية الدولة التفوق والتميز دولياً.

حضر اللقاء هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وأشاد بدعم وتوجيهات ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي للعبة.

وأشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بإنجاز العين الذي تحقق من خلال الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة.

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