نجاح كبير لبطولة الإمارات للشطرنج السريع

المصدر: دبي - البيان

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أسدل الستار بنجاح على بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع، التي استضافها نادي دبي للشطرنج والثقافة بالتعاون مع اتحاد اللعبة، وفاز عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بالمركز الأول في بطولة الذكور، وحصل على 8.5 نقاط، وجاء عمر نعمان لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ثانياً، ثم عمار السدراني لاعب نادي الفجيرة للشطرنج ثالثاً، ثم عبدالرحمن محمد الطاهر وخليفة خالد، وسيطر نادي دبي للشطرنج والثقافة على المراكز الأولى في مسابقة الإناث، وحصلت أحلام راشد على المركز الأول برصيد 8 نقاط، وجاءت زميلتها بشاير خليل في المركز الثاني، تليها عنود أحمد ونود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة.

ووجه سلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، التهنئة للفائزين والفائزات بالمراكز الأولى وقال: البطولة جاءت في توقيت مميز كونها قبل المباريات في بطولة العرب التي ستقام في السودان من 25 فبراير إلى 6 مارس المقبل، والبطولات المحلية تجهز اللاعبين واللاعبات للبطولات الخارجية، ولدينا قاعدة كبيرة من المواهب الشابة القادمة على الطريق والتي سيكون لها مستقبل كبير في اللعبة.

وأضاف أن المستوى الفني للبطولة مرتفع وهو ما يكشف الدور الكبير الذي تقوم به الأندية في تجهيز اللاعبين، وأيضاً حرص الأندية على المشاركة في المسابقات المحلية، ولا بد أن نشيد بعودة نادي عجمان للمشاركة في المسابقات المحلية للبطولة الثانية على التوالي بعد انقطاع عن المشاركات خلال السنوات الماضية.

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