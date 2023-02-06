لقب "رأس الخيمة" يدفع جافين 95 خطوة في ترتيب "السباق إلى دبي"

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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ساهم فوز الإنجليزي دانيال جافين بلقب بطولة رأس الخيمة للجولف، أول من أمس الأحد، في تقدمه 95 خطوة دفعة واحدة ليصبح بالمركز السابع في ترتيب الموسم لجولة دي بي ورلد للجولف التي تقام تحت شعار (السباق إلى دبي) بالشراكة مع رولكس.

جاء تقدم جافين في تصنيف الموسم، بعدما منحه لقب بطولة رأس الخيمة التي أقيمت في نادي الحمرا للجولف، 460 نقطة، ليرفع إجمالي نقاطه هذا الموسم إلى 527 نقطة.

الحسم

وحسم جافين اللقب بعدما أنهى الجولات الأربعة للبطولة برصيد 17 ضربة تحت المعدل، ليسدل الستار على "ديزرت سوينج" لسلسلة أربع بطولات أقيمت في الإمارات منذ بداية العام الجديد، فشهدت جولة دي بي ورلد، إقامة بطولات أخرى، وهي: بطولة هيرو كاب في نادي أبوظبي للجولف، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف.

المراكز

وبحلوله وصيفاً في بطولة رأس الخيمة، تقدم السويدي أليكساندر بورك إلى المركز 12، برصيد 415 نقطة.

واستفاد البولندي أدريان ميرونك من حلوله بالمركز الرابع في البطولة، ليرفع رصيده الإجمالي هذا الموسم إلى 608.5 نقطة، ويصبح بالمركز الخامس.

وحافظ الفرنسي فيكتور بيريز على صدارة تصنيف "السباق إلى دبي" هذا الموسم برصيد 1,443.9 نقطة، مستفيداً بشكل كبير من فوزه بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، إحدى بطولات سلسلة رولكس المرموقة.

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