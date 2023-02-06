أنكورا بطل كأس سلطان بن زايد للبولو

المصدر: أبوظبي - البيان

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توّج فريق أنكورا بولو للمرة الثانية بلقب بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو في نسختها الثالثة بفوزه في المباراة الختامية على فريق أبوظبي 7 - 4. نظم البطولة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، تحت شعار «الوفاء لأهل العطاء»

وقام الشيخ سلطان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان يرافقه سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بتتويج البطل بحضور علي عبدالله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام في نادي تراث الإمارات، وخالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي لنادي غنتوت رئيس اللجنة المنظمة، وسعيد المناعي المستشار التراثي بنادي تراث الإمارات، وفاطمة المنصوري مدير إدارة مركز زايد للدراسات والبحوث، وتم تكريم علي المري لاعب غنتوت بلقب هداف المواطنين وخالد العمران لاعب أنكورا أفضل لاعب في البطولة، وحصد فريق غنتوت بولو لقب كأس شركة غنتوت لتجهيزات الفروسية، أثر فوزه علي لامار بولو 7- 6.

شارك في البطولة 8 فرق، وأقيمت بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الإمارات للبولو، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات الشريك الاستراتيجي، ومجموعة فنادق ومنتجعات جنة.

وشهد الختام العديد من الفعاليات الترفيهية والتراثية، والعروض التي قدمت بمنطقة ألعاب الأطفال، واستمتع الحضور بفقرة القفز الحر بالمظلات من أبطال الإمارات، وعروض الكلاب البوليسية من شرطة أبوظبي، بجانب معرض سيارات شرطة أبوظبي العتيقة ومعرض نادي تراث الإمارات بمشاركته الإيجابية، كما تم إجراء سحب على جوائز للجماهير.

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