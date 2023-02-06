بنسختها "11" بطولة موظفي حكومة الشارقة للشطرنج تشهد مشاركة "25" هيئة ومؤسسة حكومية

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت مساء امس الأحد فعاليات النسخة الحادية عشر من بطولة الشطرنج للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية والتي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وباشراف مجلس الشارقة الرياضي .

و شهد حفل الافتتاح سعادة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وسعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة وسعادة حميد علي العبار نائب رئيس نادي موظفي حكومة الشارقة وسعادة جمال عيسى المدفع الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعدد من أعضاء مجلسي ادارتي نادي موظفي حكومة الشارقة ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج .

يشارك في البطولة 52 لاعباً ولاعبة من 25 هيئة ومؤسسة حكومية في الشارقة هي : الادارة العامه للدفاع المدني و بلدية مدينة الشارقة ودائرة التخطيط والمساحة ومعهد الشارقة للتراث ومنطقة الشارقة التعليمية وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير(شروق) وهيئة طرق ومواصلات الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وشركة بيئة وهيئة الشارقة للاذاعة والتلفزيون والهلال الأحمر الاماراتي وهيئة مطار الشارقة ومجمع القرآن الكريم ودائرة الأوقاف بالشارقة ودائرة الثقافة والاعلام ومصرف الشارقة الاسلامي ونادي دبا الحصن الثقافي الرياضي وهيئة الشارقة الصحية والجامعة القاسمية ومدينة الشارقة للاعلام - شمس ودائرة الخدمات الاجتماعية ودائرة المالية المركزية والمستشفى القاسمي بالشارقة و دائرة التسجيل العقاري.

هذا وقد أسفرت نتائج منافسات اليوم الأول عن تصدر ستة لاعبين بالعلامة الكاملة برصيد ثلاث نقاط من ثلاث جولات وهم : محمود حلمي من معهد الشارقة للتراث و سيد عبد الفتاح ابراهيم من بلدية مدينة الشارقة و عثمان ابراهيم سالم من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون و الأستاذة الدولية خلود عيسى الزرعوني دائرة التنمية الاقتصادية و عبد الله مراد عيسى من مدينة الشارقة للإعلام – شمس و محمد خلف عبد الغني من بلدية مدينة الشارقة

وأكّد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة أن ما حققته البطولة من نجاحات في النسخ السابقة عملت على جذب العديد من اللاعبين من كافة المؤسسات الحكومية بالإمارة ، مشيراً إلى أن البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة تهدف الى تنمية روح المنافسة الشريفة في أجواء أسرية وهي فرصة جيدة للتعريف بأنشطة وفعاليات النادي كما وجه بن خادم الشكر إلى نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على استضافته للبطولة وتنظيم الجوانب الفنية للمنافسات وإلى وسائل الإعلام التي لها دور كبير في تعريف المجتمع برسالة النادي وأهدافه.

من جهته ثمّن م. وهيب جعفر الزرعوني رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج جهود نادي موظفي حكومة الشارقة لتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تقوم بدورها على نشر لعبة الشطرنج بين مختلف الشرائح مؤكداً أن نادي الشارقة للشطرنج بكافة إمكاناته يفتح أبوابه لاستقبال كافة البطولات التي تنظمها المؤسسات والهيئات المختلفة بالشارقة .

من جانب آخر، أكد رجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج أن إدارة النادي تسعى دوماً الى نشر اللعبة في كافة أرجاء الامارة من خلال تنظيم واستضافة المنافسات المختلفة مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات والملتقيات الرياضية تعتبر فرصة جيدة لموظفي حكومة الشارقة لجذبهم إلى لعبة الشطرنج ، وأوضح أن البطولة تقام وفق النظام السويسري من ست جولات و سوف يتم تطبيق قوانين الاتحاد الدولي للشطرنج بما فيها لمس القطع واستخدام ساعة الشطرنج والالتزام بالقواعد الأساسية للتنافس واحتساب النظام التراكمي في حالة التعادل .

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