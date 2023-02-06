«الكيك بوكسينغ للمحترفين» 11 فبراير في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، عن تنظيم بطولة الكيك بوكسينغ للمحترفين للرجال والسيدات، 11 الجاري، بصالة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس، بمشاركة 28 لاعباً ولاعبة من عدة جنسيات، وفي فئات وأوزان مختلفة، يخوضون 14 نزالاً، وتم تخصيص نزالين للسيدات، وتستقطب البطولة مشاركات من 18 دولة، من ضمنها مصر والمغرب والعراق وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا وبلجيكا وتركيا.

وتترقب الجماهير المواجهة القوية بين بطل الإمارات إلياس حبيب، مع البريطاني مايكل واكيلينغ، الملقب (ذا بانيشر)، في فئة الوزن الخفيف، ويتطلع البطلان إلى تقديم أداء مميز يقودهما للتتويج باللقب، وتمكن واكيلينغ من تحقيق 32 انتصاراً خلال مسيرته، منها 14 فوزاً بالضربة القاضية، مقابل هزيمة وتعادل وحيدين، كما يحتفظ إلياس حبيب بسجل قوي، يتضمن 19 انتصاراً، منها خمسة بالضربة القاضية، وثلاث هزائم، كما يبرز نزال وزن الوسط سوبر بين المولدوفي ليليان بورسيرينا، والتركي فيدات هودوك، صاحب 36 انتصاراً، منها 25 بالضربة القاضية.

أهمية

وأكّد عبد الله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، ورئيس الاتحاد العربي والآسيوي للمواي تاي، أن رياضة المواي تاي والكيك بوكسينغ، تكتسب أهمية كبيرة في المجتمع، وتحظى بإقبال مميز من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، وهو ما ينسجم مع رؤية وأهداف الاتحاد في توسيع انتشار الرياضة وعدد الممارسين، خصوصاً أن الإمارات والعاصمة أبوظبي، أصبحت مسهماً رئيساً في تطوير اللعبة على مستوى المنطقة والعالم، والفضل في ذلك يعود إلى الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لمسيرة الرياضة والرياضيين.

وأضاف: تعكس بداية الموسم الرياضي بتنظيم هذه البطولة القوية، التي تجمع نخبة من المحترفين، المكانة المتقدمة لرياضة الكيك بوكسينغ على مستوى الدولة، ولعل هذه البطولة تمثل محطة مهمة للعديد من البطولات المقبلة، التي تحتضنها أجندة الموسم الجديد، والتي ستسهم في رفع جاهزية وتحضيرات لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للمنافسة في البطولات الإقليمية والقارية والعالمية، مرحباً بجميع المشاركين من كافة دول العالم، ومتمنياً لهم طيب الإقامة في أبوظبي.

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