أبرز دراجي العالم يشاركون في «طواف الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لـطواف الإمارات 2023 عن أوائل أسماء الدراجين المحترفين الذين سيشاركون في النسخة الخامسة من السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، والذي يقام في الفترة من 20 وحتى 26 فبراير الجاري.

ويبدأ الطواف من أبوظبي وينتهي فيها عبر 7 مراحل بمجموع 1028 كم ويتألف مسار السباق من أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، بالإضافة إلى مرحلة ضد الساعة التي تمتد لمسافة 17.2 كلم.

ويشارك في السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط بطل الطرقات العالمي في الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، الدراج البلجيكي ريمكو إيفينبول من مواليد عام 2000، مع فريق (سودال – كويك ستيب)، إذ حقق في العام الماضي 2022 عدة انتصارات عالمية، في بطولات العالم للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ومنها: بطولة الطرق العالمية في وولونغونغ، وبطولة لييج باستون ليج، وطواف سان سيباستيان الكلاسيكي، وطواف إسبانيا، وتشمل انتصاراته الأخيرة أيضاً فوزين في التصنيف العام في طواف بلجيكا في عامي 2019 و2021، بالإضافة إلى حصوله على قميص القيادة في طواف النرويج عام 2022، وكانت أول مشاركة له في طواف الإمارات في عام 2019، وحصل فيها على المركز الخامس عشر في المرحلة الثالثة، (مرحلة تسلق جبل حفيت)، وانسحب بعدها من السباق إثر تعرضه لحادث اصطدام في المرحلة الرابعة.

هدف

وفي هذا العام يعود ريمكو من جديد إلى طرقات الإمارات الرائعة، متطلعاً لتحقيق هدفه في إضافة لقب هذه البطولة إلى سجلات إنجازاته المبهرة. ويوجد بقوة البريطاني آدم ييتس، من مواليد عام 1992، الذي يشارك مع فريق الإمارات، ويتمتع بمهارات فريدة جعلت منه أول متسابق بريطاني يحقق الفوز بتصنيف الدراج الشاب في طواف فرنسا في عام 2016، وفي عام 2020 حصل ييتس على القميص الأحمر في طواف الإمارات لمصلحة فريق ميتشيلتون سكوت (الذي تحوّل إلى فريق جايكوب العلا)، بعد أن تمكن من اعتلاء منصة التتويج مرتين، في حين حل في المركز الأول في المرحلة الثالثة، والمركز الثالث في المرحلة الرابعة، كما حصل آدم ييتس على المركز الثاني في نسختي عامي 2021 و2022 من طواف الإمارات.

مشاركة

ويلمع اسم سام بينيت، من مواليد عام 1990، وهو درّاج إيرلندي، يشارك مع فريق الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية (بورا هانسغروه)، وهو أيضاً عداء على مستوى عالمي، فاز في مسيرته الاحترافية التي بدأها في عام 2011 في 10 مراحل من أشهر السباقات العالمية الكبرى، وحصل على القميص الأخضر في طواف فرنسا في عام 2020 بعد فوزه بنقاط السرعة، ومن المتوقع أن يكون منافساً قوياً للغاية في سباقات السرعة. وكان بينيت قد حقق 3 انتصارات في مراحل سابقة في طواف الإمارات، ويتطلع هذا العام إلى تحقيق انتصارات إضافية.

ويشارك كاليب إيوان، الدرّاج الأسترالي من مواليد عام 1994، مع فريق الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية (لوتو دستني). ومنذ أن بدأ مسيرته الاحترافية في عام 2014، حقق الدرّاج الأسترالي 59 فوزاً، 10 منها في أشهر السباقات العالمية الكبرى، ومع تحقيق الفوز في ثلاث مراحل سابقة من طواف الإمارات، وتحقيقه الفوز في تصنيف النقاط في نسخة عام 2020 من الطواف، فإن لدى كالب ما يلزم لتحقيق الانتصارات في طواف هذا العام، ويتطلع إلى تحقيق المزيد من الانتصارات في طواف الإمارات 2023.

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