«دبي كابيتالز» يهزم «إم آي الإمارات» في دوري الكريكيت

المصدر: دبي - البيان

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فاز فريق «دبي كابيتالز» على فريق «إم آي الإمارات» في المباراة التي أقيمت بينهما، أول من أمس، باستاد دبي الدولي للكريكيت، في الجولة الـ 29 ضمن منافسات «دوري موانئ دبي العالمية T 20» للكريكيت، والتي تقام منافساتها حتى 12 الجاري في كل من دبي وأبوظبي والشارقة، بمشاركة 6 فرق تضم أهم وأشهر نجوم اللعبة داخل الدولة وخارجها.

وجاء فوز فريق «دبي كابيتالز» على «إم آي الإمارات» مستحقاً بعد الأداء الطيب الذي قدمه لاعبو الفريق.

وعلى الرغم من تأهل فريق «إم آي الإمارات» إلى الجولة الفاصلة، إلا أن فريق «دبي كابيتالز» بعد الفوز وصل إلى المركز الرابع برصيد تسع نقاط، متجاوزاً فريق «محاربي الشارقة»، ومن المقرر أن تحسم المواجهة المقبلة الساخنة بين كل من «محاربي الشارقة» بنقاطه السبع مع فريق «خليج جيانتس»، صاحب المركز الأخير في التصفيات، وذلك خلال لقائهما المقبل باستاد الشارقة.

وكانت ملاعب البطولة استعدت لاستقبال الجماهير خلال المواجهات المهمة المقبلة في البطولة التي ستحدد منافساتها هوية الفريق البطل الذي سيحمل كأس أول نسخة لدوري الإمارات المعتمد من المجلس الدولي للكريكيت، والمجلس الآسيوي للعبة ومجلس الإمارات للكريكيت.

ورغم الزيادة المطردة في حضور الجماهير، إلا أن الحدث يتوقع له أن يحقق نسب مشاهدة قياسية من خلال محطات البث التلفزيوني التي فازت بامتياز حق البث حول العالم من خلال قنواتها المتخصصة في نقل بطولات الكريكيت الشهيرة، واعتبر المنظمون أن نسب المتابعة والمشاهدة للبطولة حول العالم سيكون لها مردود إيجابي كبير لدولة الإمارات من خلال الترويج لها سياحياً وتجارياً.

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