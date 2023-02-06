جودو الإمارات الأول عربياً في بطولة «باريس جراند سلام الكبرى» 2023

المصدر: وام

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توج لاعب منتخب الإمارات للجودو ظفار كوسوف بالميدالية الفضية في الوزن الثقيل تحت 100 كجم في بطولة (باريس جراند سلام) الكبرى لعام 2023، التي أقيمت بمشاركة 520 لاعباً من 82 دولة على جوائز مالية قدرها 154 ألف دولار أمريكي.

وشهدت البطولة مشاركة 9 منتخبات عربية هي الإمارات، والبحرين، وقطر، وتونس، والمغرب، ولبنان، والجزائر، وجيبوتي، والعراق.

واحتل منتخب الإمارات المركز الأول عربيا والـ 14 على مستوى البطولة التي فاز بلقبها منتخب فرنسا برصيد 4 ميداليات ذهبية و3 فضيات و4 ميداليات برونزية.

وتفصيلاً عن المباراة النهائية للاعبنا ظفار كوسوف، فبالرغم من تفوقه أغلب زمن اللقاء على بطل هولندا وأوروبا ريل مايكل الذي فاز بالميدالية الذهبية، إلا أن إصابة ظفار في كاحل القدم أثرت عليه في النهاية وتحديداً في آخر 20 ثانية، ولكنه أصر على استكمال النزال ليجمع حصيلة النقاط المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، خصوصاً بعد فوزه في تصفيات المجموعة الحديدية للوزن الثقيل على أبطال ألمانيا، وجورجيا، والمجر، وأذربيجان، وكندا.

وفي البطولة نفسها احتل لاعب منتخب الإمارات تلال شفيلي المركز الخامس لوزن تحت 81 كجم، بعدما كان قريبا من الميدالية البرونزية.

وثمن سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو المشاركة الإيجابية لمنتخبنا الوطني في بطولة باريس جراند سلام الكبرى، التي ضمت أبرز المصنفين في العالم، بجانب التواجد العربي الجيد، ونقل تهنئته للبعثة خلال اتصال هاتفي مع ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد رئيس البعثة، وطالب المنتخب بالاستمرار في مشوار البطولات الكبرى المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وهنأ ابن ثعلوب الاتحاد الدولي للجودو والاتحاد الفرنسي على النجاح الفني والجماهيري للبطولة والرسائل الإيجابية التي وصلت لكل المعنيين للعبة في مختلف دول العالم.

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