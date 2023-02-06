«الإمارات» بطل كأس دبي الفضية للبولو

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

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فاز فريق الإمارات ببطولة كأس دبي الفضية للبولو، وتغلب في النهائي على «إيه أم» بنتيجة 10 مقابل 9 أهداف بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتغلب الحبتور إيفزا على ذئاب دبي كافو بنتيجة 7 - 6 بمباراة كأس الترضية.

وأشادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قائد فريق الإمارات، بتنظيم البطولة وبالمستوى الفني، خاصة لفريقي النهائي، وأكدت أن فريق الإمارات يشارك في كل بطولات بهدف الفوز، وهو ما يدعم حظوظه للفوز بكأس دبي الذهبية. وأعربت سموها عن فخرها بالأداء المتطور لفريق «إيه أم» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم،ووجهت شكرها إلى اتحاد البولو واللجنة المنظمة على جهودهم.

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