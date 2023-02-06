الرياضي اللبناني بطل «دولية دبي للسلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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توج الرياضي اللبناني، أمس، بلقب بطولة دبي الدولية للسلة في نسختها الـ 32، والتي أقيمت برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وتغلب على دينامو اللبناني، بفارق «نصف باسكت»، وبنتيجة 85-86، في نهائي مثير بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وسط حضور جماهيري كبير، مضيفاً ثامن ألقابه في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وقام اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، بتتويج البطل، بحضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعدد من المسؤولين وأعضاء اتحاد كرة السلة.

ونجح الرياضي في الفوز، برغم تأخره في الربع الأول 20 - 29، حيث كسب الربعين الثاني والثالث 31 - 22 و18 - 16، ولم يتمكن دينامو من معادلة النتيجة في آخر ثانية، رغم تقدمه في الربع الأخير 16 - 15.

وحقق الأفريقي التونسي الميدالية البرونزية، وجائزة المركز الثالث، بفوزه على بيروت اللبناني بنتيجة 84 - 79.

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