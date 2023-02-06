4 جهات جديدة ترعى «الألعاب الحكومية»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اتفاقيات رعاية وتعاون جديدة مع 4 جهات وطنية وهي: بنك أبوظبي الأول، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وحي دبي للتصميم، وشركة لولوليمون التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، وذلك في إطار التحضير للنسخة الرابعة من الحدث الذي يحظى باهتمام دولي واسع. ويأتي الإعلان عن التوقيع بالتوازي مع توسع نطاق البطولة للمستوى العالمي، والتي تُنظم برعاية رئيسة من موانئ دبي العالمية، ورعاية ذهبية من مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، وذلك في الفترة من 2 وحتى 5 مارس المقبل، في منطقة حي دبي للتصميم.

وقال مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية: منذ إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الألعاب الحكومية عام 2018، حظيت البطولة باهتمام سموه الشخصي، وبدعم مجموعة من كبرى المؤسسات والشركات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات، ما يسهم في تكريس مكانة دبي وجهةً رياضيةً، وإحدى أكثر المدن نشاطاً وإقبالاً على ممارسة الرياضة في العالم.

وأشاد ابن عيسى بانضمام المؤسسات الجديدة إلى قائمة الرعاة والداعمين للنسخة الرابعة من البطولة، والذين يصل مجموعهم النهائي إلى 8 رعاة في هذه النسخة المتميزة، وقال: نثمن دور المؤسسات الراعية في مساندة الأنشطة الرياضية.

وستنتقل النسخة الرابعة من الحدث إلى آفاق عالمية أرحب مع الفئة الجديدة «تحدي المدن»، التي ستشهد مشاركة 28 مدينة عالمية، إضافة إلى فئتي «الجهات الحكومية» لكل من فرق الرجال والسيدات، وفئة «الألعاب المجتمعية» بمشاركة الفرق المشكلة من الجمهور العام.

وتلاقي الألعاب الحكومية تجاوباً لافتاً من المشاركين والحضور، كونها تعزز قيم التعاون والانسجام والتفكير الاستراتيجي والتوظيف الصحيح للقوة البدنية عبر العمل الجماعي وإبراز قوة روح الفريق في مواجهة التحديات وتخطي الصعاب، وتحفيز الطاقات البدنية والذهنية.

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