نهيان بن مبارك يفتتح «دانوب سبورتس وورلد» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ،وزير التسامح والتعايش، أمس، «دانوب سبورتس وورلد» لعشاق الرياضة واللياقة البدنية، أحدث مشروع تابع لـ«مجموعة دانوب» الشهيرة، بحضور سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والهندية سانيا ميرزا، لاعبة التنس العالمية، ورضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة دانوب»، وأنيس ساجان، نائب رئيس مجلس الإدارة، عادل ساجان، المدير الإداري، وسنا ساجان، مديرة مركز «أميركان أستتيك»، بالإضافة إلى العديد من شخصيات المجتمع والرياضة.

يشتمل «دانوب سبورتس وورلد» على تسعة ملاعب للبادل تنس، مزوّدة بأحدث التجهيزات، وأربعة ملاعب داخلية للكريكيت، وثمانية ملاعب كاملة التجهيز لتنس الريشة، وثلاثة ملاعب داخلية لكرة القدم معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وملاعب داخلية للتنس معتمدة من الاتحاد الدولي للتنس، بالإضافة إلى صالة لتنس الطاولة، وحلبة ملاكمة، وصالة ألعاب رياضية.

وقال عادل ساجان: شخصياً حقّق «دانوب سبورتس وورلد» حلم حياتي، ويسعدنا أن نوفّر من خلاله لجميع أبناء دولة الإمارات والمقيمين فيها العديد من أنشطة الرياضة واللياقة البدنية تحت سقفٍ واحد.

لطالما أولت المجموعة أهميةً كبرى للصحة واللياقة والرياضة في الحياة اليومية، من خلال تنظيمها أحداثاً رياضية سنوية، وجلسات يوغا للموظفين فيها، بما يعكس التزامنا بالاستثمار في نشر مفاهيم الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية في المجتمع.

وأضاف: يدرك الجميع أهمية الرياضة والألعاب البدنية لصحة الأفراد وحفاظهم على الاستمتاع بصحةٍ جيدة، كما تشكل الرياضة فرصةً مثالية لتعزيز روح العمل الجماعي وثقافة الفريق في الشركات.

وأردف قائلاً: من هذا المنطلق، سيكرّس «دانوب سبورتس وورلد» حضوره كوجهةٍ مفضلة لجميع محبّي الرياضة، سواء لخوض مباراة ودية في كرة القدم مع الأصدقاء أو الزملاء في العمل، أو المشاركة في بطولة تنافسية للمحترفين.

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