محمد الشرقي يستقبل رئيس «دولي التايكواندو»

المصدر: الفجيرة - وام

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، الدكتور وون شوي رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، ورؤساء الاتحادات الآسيوية والأفريقية والعربية للعبة، وأعضاء الاتحاد العربي والاتحاد الإماراتي للتايكواندو، ورحب سموه بالضيوف، واطلع على نتائج بطولة كأس العرب للتايكواندو، التي اختتمت فعالياتها بالفجيرة 3 فبراير الجاري، كما اطلع سموه على سير بطولة الفجيرة الدولية العاشرة للتايكواندو، التي تنظمها الفجيرة حالياً، وتستمر حتى 8 فبراير.

وثمّن سمو ولي عهد الفجيرة، جهود الاتحادين الدولي والعربي للتايكواندو في نشر الرياضات القتالية وترسيخ أهميتها، مؤكداً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للاهتمام بالرياضة عامة، ورياضات الدفاع عن النفس خاصة، لتكون الإمارة منصة عالمية لدعم الرياضيين، واستضافة المنافسات الدولية، وتوفير الموارد والإمكانات، لضمان نجاحها، وتحقيق أهدافها.

ويأتي الاستقبال على هامش بطولة كأس العرب للتايكواندو، وبطولة الفجيرة الدولية العاشرة للتايكواندو التي تستضيفها الإمارة، برعاية سمو ولي عهد الفجيرة، وبتنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتايكواندو في مجمع زايد الرياضي.

وأشاد رؤساء اتحادات التايكواندو بالمستوى الرفيع الذي حققته إمارة الفجيرة على الصعيد العالمي في مجال تنظيم البطولات واستضافتها، بما يسهم في تعزيز كافة أنواع الرياضات ونشرها، مقدّمين الشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة، على دعمه الدائم للارتقاء بالمجال الرياضي على المستوى المحلي والدولي.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والعميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، واللجنة العليا للبطولة.

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