28 ميدالية لأبطال الجوجيتسو في سيدني

المصدر: سيدني - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل أبطال الإمارات في الجوجيتسو تحقيق الإنجازات في المحافل الدولية، ونجح لاعبو ولاعبات أندية وأكاديميات الدولة في حصد 28 ميدالية ملونة في منافسات بطولة «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» بمدينة سيدني، في صالة كوايسنتر سيدني بالحديقة الأولمبية المجهزة بأفضل المعدات بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من 63 نادياً وأكاديمية يمثلون 25 دولة، وحصد أبطال الإمارات 9 ميداليات ذهبية، و12 ميدالية فضية، و7 برونزيات، في منافسات البراعم والناشئين والشباب والكبار والأساتذة، رجال وسيدات، وتطوف جولات أبوظبي غراند سلام العالم وتقام في لندن وموسكو وأبوظبي وطوكيو وشنغهاي وميامي وريو دي جانيرو.

وبهذه النتائج المميزة نجح لاعبو الإمارات في إنهاء الجولة وصيفاً، على مستوى الدول برصيد 41600 نقطة، فيما حققت أستراليا، المضيف، الصدارة برصيد 77600 نقطة، جاءت البرازيل ثالثاً برصيد 30200 نقطة.

وعلى مستوى الأكاديميات توجت أكاديمية «أي إف إن تي» الإماراتية بالمركز الأول برصيد 21400 نقطة، وتلتها أكاديمية «إي جي جي جي» الأسترالية برصيد 13800 نقطة، ثم أكاديمية ليجاسي الأسترالية برصيد 12600 نقطة.

حضر المنافسات أمس طارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية باتحاد الإمارات للجوجيتسو، لمتابعة لاعبي المنتخب الذين ينخرطون حالياً في معسكر خارجي بسيدني استعداداً للبطولة الآسيوية في بانكوك 25 الجاري.

تألق

وتألق لاعبو الإمارات لفئة المحترفين في منافسات اليوم الثاني، وحصل سالم سلطان على الميدالية الذهبية في الحزام البنفسجي لوزن 56 كلغم، بينما حصل راشد المرزوقي على الفضية، وفي وزن 62 كلغم حصل مبارك النعماني على الفضية في الحزام البنفسجي، وذهبت البرونزية إلى عبيد العميري، وفي فئة الحزام البنفسجي لوزن 69 كلغم تمكن سلطان جابر من الحصول على الميدالية الذهبية، وتوج فراج العولقي بذهبية الحزام البنفسجي لوزن 77 كلغم، وأضاف سعيد الكبيسي ميدالية ذهبية أخرى في وزن 85 كلغم للحزام البنفسجي، كما توج زايد البريكي بذهبية وزن 120 كلغم للحزام البنفسجي على حساب مواطنه عمر الزرعوني الذي حصد الفضية في الوزن والفئة ذاتهما.

وفي منافسات الحزام البني، فاز البطل الإماراتي محمد السويدي بذهبية وزن 69 كلغم، فيما حصل زميله محمد صالح على البرونزية في الفئة ذاتها، وفاز ذياب النعيمي بالميدالية الفضية في وزن 62 كلغم للحزام البني، كما فاز هيثم حناوي بالميدالية الذهبية في وزن 56 كلغم للحزام الأسود.

منافسات السيدات

وفي منافسات السيدات، توجت بلقيس عبدالله عبد الكريم بالميدالية الذهبية في وزن 49 كلغم للحزام البنفسجي، فيما ذهبت الفضية إلى حمدة الشكيلي، والميدالية البرونزية لعائشة الشامسي. وفي الحزام البنفسجي لوزن 63 كلغم حزام بنفسجي تمكنت شما الكلباني من الفوز بالميدالية الفضية، وفي وزن 70 كلغم للحزام البنفسجي توجت هيا الجهوري بالميدالية البرونزية.

نجاح

واطمأن عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، في اتصال هاتفي مع طارق البحري على نجاح البطولة، التي تقام لأول مرة في أستراليا، لتكسب أرضاً جديدة تضاف لرصيد النجاحات التي تحققها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في مختلف قارات العالم.

وقال طارق البحري: تضطلع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) بدور مهم في تطبيق استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو في نشر وتطوير اللعبة في مختلف دول العالم، تجسيداً لدوره المهم كأكبر مطور للعبة في العالم، حيث تنظم الرابطة أكثر من 120 بطولة حول العالم كل عام منها سلسلة جولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو في أهم المدن العالمية بمشاركة أبرز اللاعبين واللاعبات المصنفين دولياً.

وأشاد البحري بالعطاء الكبير والمردود الإيجابي للاعبي ولاعبات الإمارات في البطولة، مشيراً إلى أنهم كانوا على مستوى المسؤولية في الحدث، وأن إنجازاتهم تتواصل في كل محفل لتؤكد أن جوجيتسو الإمارات يسير في الاتجاه الصحيح بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة والمتابعة الحثيثة من اتحاد اللعبة برئاسة عبد المنعم الهاشمي.

جولة لندن

على صعيد آخر، أعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أن الجولة المقبلة من جولات أبوظبي غراند سلام سوف تقام في لندن يوم 11 مارس المقبل بصالة كوبر بوكس أرينا، على أن يكون آخر موعد للتسجيل في 6 مارس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز