الحمرية بطل التجديف الحديث في «جزر دبي»

المصدر: دبي - البيان

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شهد سباق دبي لقوارب التجديف الحديث في شواطئ جزر دبي أول من أمس، «الجولة الثانية من بطولة الإمارات 2023».

وحقق الحدث الذي يدخل روزنامة فعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للمرة الأولى نجاحاً تنظيمياً وفنياً من خلال إقامة سباقات متنوعة للرجال والسيدات. ونجح فريق نادي الحمرية الثقافي الرياضي في إحراز كأس التفوق والمجموع العام لنقاط الفرق برصيد 89 نقطة.

ووضع فريق الحمرية بصمة في منافسات رباعي الفرق، حيث سيطر على الفئات الثلاث وأحرز الرباعي أحمد الحمادي وخميس غانم وحمد المطروشي وسعيد جمال المركز الأول في سباق رباعي الرجال، بينما تفوقت سيدات الحمرية أيضاً عبر المتسابقات حمدة محمد وسارا الأجنف ومودة وشودرا، ونجح الحمرية أيضاً في انتزاع ذهبية رباعي مختلط عبر حميد المطروشي وأحمد خميس وسارا الأجنف وشودرا.

وشهدت منافسات زوجي الناشئين فوز ثنائي الحمرية خميس عبدالله بن خصيف ومحمد الكعبي وحصل ثنائي (أبوظبي للرياضات البحرية) إبراهيم امراغي ومالوش ستونفيتش على ذهبية زوجي الرجال، وحققت المتسابقتان عهود الظاهري ودوكسو المركز الأول في زوجي السيدات، ونالت المتسابقتان زينات حسين ومريسا كروثير ذهبية الناشئات وجميعهن من نادي أبوظبي وذهبت صدارة زوجي 23 سنة إلى ثنائي أبوظبي سلطان آل علي واكسيل رودي.

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