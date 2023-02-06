16 جمعية خيرية تتعاون مع ماراثون دبي الدولي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تتعاون 16 جمعية خيرية دولية ومحلية مع ماراثون دبي الدولي المقرر يوم الأحد المقبل، بمبادرة جمع التبرعات عبر العدائين المشاركين في الماراثون، بفضل الشراكة الخاصة بين السباق وشريكه الرسمي لجمع التبرعات «YallaGive». وتمكن المبادرة الجديدة أي عداء مشارك في ماراثون دبي يوم 12 فبراير المقبل، من جمع الأموال لأي من المؤسسات الخيرية الـ16 بالانضمام أو إنشاء حملته الخاصة.

العداؤون المشاركون في سباقات 4 و10 كيلومترات، والماراثون في مدينة إكسبو دبي، مدعوون لزيارة المنصة الخاصة التي أنشأتها «YallaGive» في موقعها الإلكتروني yallagive.com.

وقال نبيل بو بكر مدير الاستراتيجية في «YallaGive»: نفخر بأن نكون الشريك الرسمي لجمع التبرعات لماراثون دبي، الذي يعد الأول من نوعه في الإمارات، وتسمح الشراكة للأفراد والشركات والمدارس الراغبين في المشاركة في الماراثون بجمع التبرعات لشركائنا من المؤسسات الخيرية بإنشاء حملة لجمع التبرعات، فيمكنهم مشاركة رحلتهم وأهداف جمع التبرعات والغرض منها.

وأضاف: تقدم YallaGive منصة لجمع التبرعات لإنشاء حملات ملهمة ولأسباب عزيزة على قلوبهم، وبمجرد إنشاء الحملة، يمكنهم الترويج لها مع أصدقائهم وعائلاتهم، وكذلك عبر وسائط التواصل الاجتماعي لكسب الدعم والتبرعات، ووفقًا لـYallaGive، فإن هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها العديد من الجمعيات الخيرية المحلية والدولية على حد سواء من المشاركة في جمع التبرعات في حدث مثل ماراثون دبي.

من جهته، قال بيتر كويرتون، مدير ماراثون دبي: كان هدفنا دائماً العودة برؤية جديدة ومبادرات جديدة، وهذه الاتفاقية مع YallaGive خير مثال على ذلك، ويسعدنا أن نرحب بهم أول شريك رسمي لجمع التبرعات، وأضاف: باحتسابها أول منصة مرخصة للتبرع والتمويل الجماعي عبر الإنترنت في الشرق الأوسط، تتمتع YallaGive بحضور دولي واسع الانتشار، ونأمل أن المساعدة السخية لعدائي ماراثون دبي وأنصارهم ستسهم في توفير الأموال للعمل الرائع الذي تقوم به المؤسسات الخيرية الـ16.

ويدعم ماراثون دبي 2023 كل من أديداس، سوق دبي الحرة، وNORQAIN، شبكة راديو القناة الرابعة، مجلس دبي الرياضي، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، شرطة دبي، وبلدية دبي.

يذكر أن ماراثون دبي 2023، يقام تحت رعاية مجلس دبي الرياضي، وستكون أول نسخة تقام بعد الوباء بعد أن أقيم آخر ماراثون في يناير 2020.

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