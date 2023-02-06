شرطة دبي تحتفظ بلقب سباق السيدات للنخبة في «السلم للدراجات»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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احتفظت شرطة دبي بلقب سباق النخبة للسيدات ضمن الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل.

جاء السباق الذي أقيم أمس بمشاركة 89 متسابقة من 27 جنسية، حافلاً بالندية والإثارة منذ الانطلاقة وعلى طول المسار البالغ 137 كلم، ضمن منطقة محمية المرموم ذات الطبيعة الساحرة والحيوانات النادرة، وبلغت جوائز السباق 735 ألف درهم.

وسيطرت شرطة دبي على المراكز الثلاثة الأولى، حيث توجت أولغا شيكل بلقب السباق للعام الثاني على التوالي ونالت جائزة مالية تقدر بـ 150 ألف درهم، تلتها زميلتها ريناتا سلطانوفا في المركز الثاني حصلت على جائزة مالية بـ 100 ألف درهم، وأحرزت ابتسام زايد من فريق شرطة دبي أيضاً المركز الثالث ونالت جائزة مالية تبلغ 70 ألف درهم. وعلى صعيد الفرقي حقق فريق شرطة دبي المركز الأول، وجاء بالمركز الثاني فريق شباب الأهلي، وبالمركز الثالث فريق شرطة دبي -2.

شهد السباق مشاركة المتسابقات بشكل فردي، وضمن فرق، وهي: فريق مكتب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، شرطة دبي، ماي ووش، شباب الأهلي، أبوظبي للدراجات الهوائية، سايكل هاب، الشعفار جميرا، أيجل، أيرويك ريسنج، هيومن انجن، بيوند ذي بايك، ياسي والفريق السعودي.

شكر

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه لبطولة السلم للدراجات الهوائية وحرص سموه على متابعة السباقات، مما كان له أكبر الأثر في بث الحماس والنشاط لدى المشاركات، وظهور السباق بأجمل صوره وأعمق معانيه الإنسانية والرياضية الكبيرة.

وأضاف: بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وبتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نجحنا في إنهاء السباقات الستة الأولى ضمن الموسم السابع، وبعد تكريم الفائزين بالسباقات الرابع والخامس والسادس، نركز جهودنا من أجل مسك الختام الذي سيكون السباق الصحراوي للإماراتيين والمقيمين، الذي سيقام السبت المقبل، في مسار مميز يتضمن تحديات وعوائق تم اختيارها بعناية لإضافة الحماس والمتعة لدى المشاركين.

تتويج

وقامت اللجنة العليا المنظمة بتتويج الفائزين والفائزات في سباق النخبة للسيدات، وسباق الإماراتيين الهواة الثاني الذي شهد فوز راشد البلوشي من فريق الشعفار جميرا بالمركز الأول، وحل بالمركز الثاني أحمد قايد من فريق شرطة دبي، وبالمركز الثالث طارق عبيد من فريق شباب الأهلي، وعلى صعيد ترتيب الفرق، احتل فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية المركز الأول، وجاء فريق شرطة دبي ثانياً، وفريق شباب الأهلي – الهواة بالمركز الثالث، كما تم تكريم سماح خالد من فريق مكتب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان لحرصها على المشاركة في سباق نخبة السيدات رغم كونها حامل بشهرها الرابع، وتم كذلك تكريم حمد المنصوري من فريق ربدان ضمن فئة المتسابقين ما فوق أربعين عاماً.

كما تم تتويج الفائزين بالسباق الصحراوي للإماراتيين لفئتي الهواة والمحترفين، حيث توج عبد الله علي الحمادي من نادي أبوظبي للدراجات الهوائية بطلاً للسباق لفئة المحترفين، وحصد ياسر البلوشي من شرطة دبي في المركز الأول فئة الهواة.

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