«الشقي» بطل مهرجان زايد للمحامل الشراعية 60 قدماً

المصدر: أبوظبي- البيان

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توج «الشقي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بطلاً لسباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الجولة الأولى لهذه الفئة، الذي انطلق أمس الأحد، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية. وأقيم السباق برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وحقق «الشقي» اللقب بقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش، وحصل على 240 ألف درهم جائزة المركز الأول.

وحل «زيوريخ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في المركز الثاني، بقيادة النوخذة خليفة مهير المزروعي، وحصل على 210 آلاف درهم، وجاء في المركز الثالث «التبر» لمالكه راشد محمد بن غدير، وبقيادة النوخذة محمد سهيل المهيري، ونال 200 ألف درهم.

ورصدت 4 ملايين و244 ألف درهم جوائز للفائزين والمشاركين في السباق، والذي انطلق من منطقة غرب النوف، ولمسافة 25 ميلاً بحرياً تنافساً قوياً بين المحامل المشاركة، وهي في طريقها إلى خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كاسر الأمواج بأبوظبي.

وشارك في السباق 100 محمل من مختلف إمارات الدولة، على متنها أكثر من 2000 بحار، رسموا مشهداً رائعاً على المسار في ملحمة تراثية مميزة. ويأتي تنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية لسباق مهرجان الشيخ زايد، ضمن مشاركات النادي في المهرجان، وتقديم التراث البحري لمحبيه ومتابعيه، ودعم جهود تعزيز التراث.

توج الفائزين سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وماجد عتيق المهيري مشرف عام السباق، وخليفة الرميثي عضو اللجنة المنظمة.

تراث

وثّمن ماجد عتيق المهيري، دعم القيادة الرشيدة للسباقات التراثية، والذي يسهم في تعزيز الحفاظ على التراث البحري الإماراتي، ونقله إلى الأجيال، وتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعايته الكريمة للسباق، التي تعد حافزاً إضافياً لكل المشاركين لتقديم أفضل ما لديهم من جهود وأداء.

وقال: مشاركة النادي في مهرجان الشيخ زايد من خلال تنظيم السباقات التراثية، تأتي من صميم دور النادي بالوجود في المحافل الوطنية التراثية الكبيرة، وكل المناسبات التي يفخر ويعتز بها الوطن.

وأضاف: المشهد كان رائعاً في سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية لفئة 60 قدماً، وحمل رسالة قيمة وغنية بالمعاني والدلالات التي تقدم التراث البحري الإماراتي في أبهى صورة، من خلال المشاركة الكبيرة والروح العالية التي أظهرها البحارة خلال السباق، من أجل الفوز بالمراكز الأولى لنيل شرف التتويج، والالتزام الكامل من الجميع بلوائح المنافسة، والقوانين المنظمة، ليخرج الحدث في أروع صورة.

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