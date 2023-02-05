العين بطل الشطرنج في السعودية

المصدر: العين - البيان

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فاز نادي العين الإماراتي للشطرنج والألعاب الذهنية بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الأندية السعودية التي أقيمت تحت برنامج جودة الحياة، محققاً العلامة الكاملة بالفوز بالجولات السبع، وقام المهندس طارق الطاهر كابتن الفريق باستلام كأس البطولة.

أكد هشام الطاهر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للنادي أن نادي العين شارك كضيف شرف بالبطولة بتوجيهات من الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس النادي ورئيس الاتحاد الآسيوي، ووجه الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي على الدعم المستمر.

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