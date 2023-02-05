انتخاب مسؤولين عن السلة الآسيوية والخليجية في دبي

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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رحّب اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، بالضيوف الخليجيين، وأمين عام الاتحاد الدولي عن آسيا هاجوب خاتشريان في الاجتماعين اللذين استضافتهما دبي على هامش النسخة الـ32 لبطولة دبي الدولية، وذلك لانتخاب عضو المكتب التنفيذي عن آسيا، وكذلك انتخابات اللجنة التنسيقية لدول مجلس التعاون، بحضور عبداللطيف الفردان، نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة.

وأكد القرقاوي بعد ترحيبه بالضيوف الخليجيين على أرض الإمارات الدعم الكبير للعبة على مستوى الخليج والقارة، موجهاً كلمته إلى هاجوب خاتشريان، أمين عام الاتحاد الدولي عن آسيا، بأن النظام الجديد الذي تم استحداثه، سواء في ما يخص الأندية أو المنتخبات، سوف يسهم بشكل كبير في التطور من كل الجوانب، حيث تجرى في الوقت الراهن بطولات الأندية بنظام الذهاب والإياب.

وصرّح سالم المطوع، أمين عام الاتحاد الإماراتي عضو اللجنة التنسيقية لدول مجلس التعاون، قائلاً: «تم عقد اجتماعين؛ الأول خاص بانتخاب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وفاز بالتزكية السعودي الدكتور غسان بن يوسف طاشكندي، والاجتماع الثاني خاص بعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وانتخابات اللجنة التنسيقية لدول مجلس التعاون عن منطقة الخليج، والتابعة لآسيا، وفاز فيها محمد سعد المغيصيب، رئيس الاتحاد القطري، بالانتخابات التي جرت مع البحريني محمد ناصر العجمي، وتفوق المغيصيب بفارق صوت واحد فقط «4 مقابل 3»، كما فاز بمنصب الأمين العام للجنة التنسيقية لدول مجلس التعاون، القطري سعدون صباح الكواري بالتزكية».

وقال المطوع: «التطور الملحوظ في نظام البطولات الآسيوية الجيدة سوف يجعل من اللعبة أكثر حيوية وانتشاراً، وسوف تصبح المنافسات على مستوى الأندية والمنتخبات أكثر سخونة».

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