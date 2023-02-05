ختام بطولتي الدولة لكرة الطاولة والريشة الطائرة لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت بطولتا الدولة لكرة الطاولة والريشة الطائرة لأصحاب الهمم، بمشاركة 26 لاعباً ولاعبة، خاضوا المنافسات على صالة نادي دبي لأصحاب الهمم، بتنظيم اللجنة البارالمبية الوطنية. وشهدت البطولتان ندية وإثارة بين الأبطال. وفي منافسات كرة الطاولة عبر أربع فئات، هي: السيدات، والرجال فئاتT10 ،T6,7 إضافة إلى فئة T2,3,4. أسفرت نتائج فئة السيدات عن فوز لاعبة نادي دبي «منى حسن» بالمركز الأول، وحلت زميلتها «علياء أحمد» في المركز الثاني، ولاعبة رأس الخيمة «وفاء سهيل» في المركز الثالث.

وفي بطولة الرجال لفئة T10، فقد حصل على المركز الأول لاعب نادي الثقة «محمود مندور»، وجاء زميله «فرحان إقبال» وصيفاً، كما حصل اللاعبان «محمد الماس» و«حسن علي» على المركز الثالث مناصفة من نادي دبي، وفي نتائج فئة T6,7 حصل لاعب نادي دبي «علاء الدين سامي» على المركز الأول، تلاه في المركز الثاني لاعب رأس الخيمة «هزاع رائد عوض».

وضمن منافسات الفئة T2,3,4 حصل لاعب نادي الثقة «على أبوحمدة» على المركز الأول، وجاء في المركز الثاني زميله اللاعب «أحمد المشهري»، بينما اقتسم المركز الثالث اللاعبان «مانع عبدالرحمن» من نادي دبي، و«ثاني الشحي» من نادي الثقة.

وفي منافسات بطولة الريشة الطائرة، وضمن فئتي الوقوف والكراسي المتحركة، حصل على المركز الأول وقوف اللاعب «عبدالله محسن» لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم، بينما حصل على المركز الثاني زميله اللاعب «حميد السناني»، وتمثلت سيطرة نادي دبي على المراكز الثلاثة الأولى بحصول اللاعب «سلامة الخاطري» على المركز الثالث.

هذا وقد أسفرت نتائج بطولة الريشة الطائرة على الكراسي المتحركة عن حصول «محمد الزرعوني» على المركز الأول، تلاه في المركز الثاني «إبراهيم الحمادي»، وكلاهما من نادي دبي، وجاءت في المركز الثالث اللاعبة «وفاء الدهماني».

تَوج الفائزين محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، الذي أكد أن اللجنة ستواصل تنظيم مثل هذه البطولات وتقديم الدعم للأندية الجديدة من خلال توفير الخبراء الذين سيقدّمون النصائح التي من شأنها الإسهام في الوصول إلى المستوى الدولي. واختتم حديثه بتوجيه الشكر لكل اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للأندية المشاركة في بطولة الدولة، متمنياً لهم التوفيق في البطولات الحالية والمقبلة.

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