97 لاعباً ولاعبة في «الإمارات للشطرنج السريع»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح تريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع والتي يستضيفها نادي دبي للشطرنج والثقافة بمشاركة 97 لاعباً ولاعبة، ونجح عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، في ختام اليوم الأول في خطف صدارة منافسات الرجال من عمر نعمان لاعب الشارقة الثقافي للشطرنج الذي تربع عليها في أول جولتين، وحصد عمران 4 نقاط في 5 جولات يليه بنفس الرصيد عبدالرحمن الطاهر لاعب الشارقة الثقافي للشطرنج، وتساوى 6 لاعبين برصيد 3 نقاط، هم أحمد فريد وحمد البلوشي وراشد أبوبكر وأحمد الخميري ومحمد العوضي.

وعلى مستوى الفتيات شاركت 39 لاعبة، وسيطر نادي دبي للشطرنج والثقافة على قمة منافسات الفتيات عن طريق أحلام راشد وحققت 4.5 نقاط وزميلتها عنود أحمد وتساوت معهما عنود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وتساوت 3 لاعبين برصيد 4 نقاط هن عائشة سيف آل علي ووديمة الكلباني حنين جمال.

حضر الافتتاح عبدالكريم المرزوقي الأمين العام للاتحاد، ومحمد الحسيني المدير التنفيذي لنادي دبي للشطرنج.

حرص

وأعرب تريم مطر تريم عن سعادته بالحضور الكبير في البطولة ما يؤكد حرص الأندية واللاعبين واللاعبات على المشاركة في المسابقات المحلية والتي لها أبعاد كثيرة في تطوير مستويات اللاعبين وتجهيزهم للبطولات الخارجية من أجل الوصول لمنصات التتويج.

ووجه رئيس الاتحاد الشكر إلى نادي دبي للشطرنج والثقافة على استضافة البطولة، وقال: الأندية هي الشريك الاستراتيجي للاتحاد ودائماً ما يكون لها أدوار كثيرة من أجل إنجاح منظومة العمل وتطوير مستويات اللاعبين وحرص الاتحاد على توزيع البطولات المحلية على الأندية والبطولة الأولى استضافها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة وهذه البطولة الثانية في نادي دبي وستكون البطولة المقبلة هي بطولة الدوري للمراحل السنية ويحرص الجهاز الفني على إقامة البطولات في مواعيدها.

وأشاد تريم مطر تريم بمستوى الناشئين والناشئات في البطولة، وقال: مشاركة هذا العدد من الناشئين والناشئات يؤكد أن القاعدة سليمة وأن المستفيد الأول من هذا العدد الكبير هو المنتخبات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز