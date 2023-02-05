الشارقة والنصر يعبران دبا الحصن والجزيرة بأقوياء اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أسفرت الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية بالدور نصف النهائي لدوري رجال اليد للموسم الجاري والتي شهدت مباراتين عن فوز عريض لفريق اليد بنادي الشارقة على ضيفه فريق اليد بنادي دبا الحصن وبنتيجة 38 / 20، وسقوط فريق الجزيرة بعقر داره أمام ضيفه فريق النصر بنتيجة 27 / 21.

ولم يجد فريق الشارقة صعوبة في تحقيق الفوز في المباراة التي أقيمت على أرضه، حيث دانت له أفضلية الأداء والنتيجة من بداية المباراة ولغاية نهاية الشوط الأول بنتيجة 19 / 9، ولم يختلف الحال في الشوط الثاني والذي عزز خلاله أصحاب الأرض التقدم لنهاية المباراة 38 / 20.

ويذكر أن المدرب الوطني جمعة العشر مساعد المدرب قاد الفريق خلال المباراة لغاية تسلم المدرب الجديد التونسي سامي السعيدي مهامه لقيادة الفريق الذي تم اختياره بديلاً للمدرب الجزائري سفيان حيواني.

نصر العميد

وعاد فريق النصر من العاصمة أبوظبي بفوز مهم جاء على حساب مضيفه فريق الجزيرة بنتيجة 27 / 21، بختام المباراة التي شهدت طوال مراحلها الندية والإثارة رغم تبادل التقدم في الشوط الأول وينجح الضيف في إنهاء الشوط الأول لصالحه 11 / 9، وعزز فريق النصر التقدم في الشوط الثاني بتوسيع الفارق تدريجياً ليحقق فوزاً أعاده لسكة الانتصارات بعد عروض لم ترقَ لطموحات الفريق والقائمين عليه خلال المباريات السابقة.

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