تألق تلال وظفار في «باريس غراند سلام» للجودو

المصدر: باريس - البيان

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تألق لاعبنا تلال الشفيلي في بداية مشواره في بطولة «باريس غراند سلام» للجودو، المقامة في صالة أكور، وتقدم للجولة الثالثة بفوزه بالإسكور الذهبي على البطل البرازيلي سانتوس إدواردو في وزن تحت 81 كلغم، بعد أن انتهى الوقت الرسمي بالتعادل، والمنغولي بلغان باتبولد، وسيلتقي بطل هولندا دي فيت فرانك، حامل لقب بطولات أبوظبي والمجر وماستر الدوحة وبطولة العالم في بودابست، وتفوق ظفار كوسوف على الألماني كوربجويت غارسيا داريو في تصفيات تحت 100 كلغم، ليقابل الجورجي ليبار تيباني في الجولة الثانية بعد أن وضع 10 نقاط في رصيده ضمن مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024، فيما خسر لاعبنا غريغوري أرام أمام الألماني تريبيل إدوارد في منافسات تحت 90 كلغم بسبب خطأ من حكام الطاولة.

وشهدت منافسات الوزن الخفيف لمنتخبات السيدات خسارة لاعبة منتخبنا باتسو ألتان أمام بطلة كندا كليمكيت جيسيكا في منافسات تحت 57 كلغم.

وخطفت البطولة الأضواء، حيث احتشد أكثر من 10 آلاف مشجع ومشجعة بصالة أكور لمشاهدة افتتاح البطولة التي تشهد مشاركة 520 لاعباً ولاعبة من 82 دولة، في مقدمتهم منتخب الإمارات. وأشاد ماريوس فيزر، رئيس الاتحاد الدولي للجودو، بالحضور الجماهيري للافتتاح، مؤكداً وصول عضوية الاتحاد إلى 500.000 لاعب ولاعبة، وتوجد العديد من المشاريع ستسهم في دعم مسيرة اللعبة، وقال: الرياضة من أهم قيم التضامن والسلام، ورمز للصداقة في العالم.

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