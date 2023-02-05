أندية الإمارات.. بصمة مميزة في «كاراتيه العرب»

المصدر: دبي ـ علي شدهان

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صنعت أندية الإمارات، شباب الأهلي، والشارقة، والشارقة الرياضي للمرأة، بصمة مميزة جداً على منصات التتويج للبطولة العربية الخامسة للكاراتيه لمسابقة جماعي الكوميتيه للرجال والسيدات، والتي اختتمت في الكويت بتنظيم الاتحاد الكويتي، وإشراف الاتحاد العربي للعبة بمشاركة 15 نادياً مثلت الصفوة في العالم العربي.

وبعد منافسات مثيرة، فاز فريق شباب الأهلي بذهبية مسابقة جماعي كوميتيه السيدات، فيما حصد فريق الشارقة فضية مسابقة جماعي كوميتيه الرجال، بينما نال فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة فضية مسابقة جماعي كوميتيه السيدات بعد خسارته أمام شقيقه شباب الأهلي في المباراة النهائية.

وبالمجمل، تمثل محصلة أندية الإمارات في «كاراتيه العرب» بالكويت، انعكاساً عملياً لواقع اللعبة عموماً في الإمارات، وما بلغته من مستويات متقدمة، ومن تجسيد واقعي للخطط المرسومة سواء من اتحاد الإمارات للكاراتيه باعتباره الجهة المعنية عن اللعبة، أو من الأندية التي تعتبر الميدان الحقيقي لتنفيذ برامج وخطط الاتحاد.

تشكيلات الفرق

وتألف فريق شباب الأهلي من المدرب محمد انسي، واللاعبات، هلا خالد بن حيدر وشمسة علي المشرخ وأحلام حمدي ومنة شعبان، وفاز خلال البطولة، على فرق البريكي الجزائري والفتاة الكويتي والنصر السعودي، والشارقة الرياضي للمرأة في النهائي، فيما تشكل فريق الشارقة، من المدرب معتز عبدالسلام، والإداري رامي فوزي، واللاعبين، محمد الأنصاري وأسامة آل علي ومحمد العامري، والأردني محمد الجعفري، والمصري طه طارق، والكازاخستاني نور كانات، وفاز على فرق، البرقان الكويتي والاتحاد العراقي واليرموك الكويتي والبريكي الجزائري، والخسارة في النهائي أمام الكويت الكويتي، بينما تكون فريق الشارقة الرياضي للمرأة، من الإدارية زرقاء اليمامة، والمدربة هالة البودي، واللاعبات، حوراء محمد العجمي، وفاطمة خصيف، والمصرية رضوى عرفة، والإيطالية سلفيا سيميرارو، وأخصائية العلاج الطبيعي ريجيا جوميز، وفاز على فرق النصر السعودي والبريكي الجزائري والفتاة الكويتي، قبل أن يخسر أمام شقيقه شباب الأهلي في المباراة النهائية.

مشوار المنتخبات

المهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، وصف حصاد أندية الإمارات في «كاراتيه العرب» بـ«المميز جداً»، مشدداً على أنه دليل على نجاح منظومة عمل لعبة الكاراتيه في الإمارات من كافة أطرافها، الاتحاد والأندية وأسر اللاعبين واللاعبات، لافتاً إلى أن النتيجة سيكون لها انعكاسات إيجابية كثيرة على مشوار المنتخبات الوطنية، خصوصاً ما يتعلق بظهور أسماء جديدة سيكون لها شأن في قادم المشاركات.

وأثنى شامس على جهود إدارات الأندية، ودورها الفاعل في العمل مع اتحاد اللعبة على تطوير «كاراتيه الإمارات»، مهنئاً الأبطال والبطلات في الأندية الثلاثة بالإنجاز العربي المميز، لافتاً إلى أن البطولة شهدت تنافساً مثيراً بين الفرق المشاركة من أجل اعتلاء منصات التتويج، مقدماً شكره إلى الاتحاد العربي برئاسة السعودي، الدكتور إبراهيم القناص، على إقامة نسخة مميزة، مشيداً بجهود الاتحاد الكويتي في التنظيم والإدارة لكل جوانب البطولة.

مسابقة جماعية

كما عبر الخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي والعربي، عن سروره بحصاد أندية الإمارات في «كاراتيه العرب»، مشدداً على أن فوز أندية الإمارات بذهبية وفضيتين في مسابقة جماعية، يشكل دليلاً قوياً على مدى تطور فرق الإمارات، وقوتها في خوض التحديات في البطولات القادمة، مشيداً بجهود اتحادات الإمارات والعربي والكويتي، مثنياً على دور إدارات أندية الإمارات في تكوين فرق مؤهلة لاعتلاء منصات التتويج.

وأبدى معتز عبدالسلام، مدرب فرق الشارقة، سعادته بحصول فريقه على فضية «كاراتيه العرب» في الكويت، مشيداً بدور اتحادات الإمارات والعربي والكويت، مثنياً على جهود إدارة نادي الشارقة في توفير أفضل سبل إعداد نجوم النادي لخوض البطولات وحصد الألقاب والميداليات، لافتاً إلى أن فريقه أمامه مستقبل واعد في مسابقة جماعي الكوميتيه.

وأشارت زرقاء اليمامة، إدارية فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، إلى أن المشاركة في البطولة العربية للكاراتيه، جاءت لوضع اسم وهوية نادي الشارقة الرياضي للمرأة على الخارطة العربية، وإظهاره بصورة لائقة وسط المشاركة العربية الواسعة، مشيدة بالجهود الجماعية لنجمات الفريق، وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، مشددة على أن الفضية العربية، تعتبر دافعاً قوياً لفريق النادي لمواصلة مشوار تألقه في المشاركات القادمة.

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