«مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس» تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تنطلق اليوم بمجمع أبوظبي الدولي للتنس، بمدينة زايد الرياضية، النسخة الأولى من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، أولى بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات لعام 2023، وأول بطولة رسمية للتنس في أبوظبي (تصنيف 500 نقطة)، ويشارك في المنافسات نخبة من اللاعبات المصنفات على مستوى العالم، وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

وتشهد البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها 780 ألف دولار مشاركة 3 لاعبات من المصنفات الـ 10 الأوائل على العالم، وتتواجد بجانب الروسية داريا كاساتكينا، المصنفة الثامنة عالمياً، كل من الكازاخستانية إيلينا ريباكينا حاملة لقب بطولة ويمبلدون 2022 والمصنفة العاشرة والتي وصلت إلى نهائي بطولة استراليا المفتوحة أخيراً، والسويسرية بليندا بنشيتش المصنفة الثامنة عالمياً.

قرعة

وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات قوية ومثيرة في الدور الأول، أبرزها مواجهة بين صاحبتي التصنيف الأول على العالم سابقاً، الإسبانية غاربين موغوروزا بطلة غراند سلام مرتين، والتي حصلت على بطاقة التأهل التلقائي للبطولة، والتشيكية كارولينا بليسكوفا، وتحمل المواجهة رقم 12 بين اللاعبتين، حيث يميل التاريخ لمصلحة بليسكوفا التي فازت في تسع مباريات أمام موغوروزا بما في ذلك المواجهات الأربع الأخيرة.

وجنبت القرعة الكازاخستانية ريباكينا اللعب في الدور الأول، إذ تنتظر في دور الستة عشر الفائزة بين موغوروزا وبليسكوفا في مواجهة قوية ومبكرة في البطولة، كما جنبت القرعة المصنفات الأوائل المشاركة في الدور الأول، تستهل كاساتكينا وبنشيتش والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا المصنفة الـ 11 مشاركتهن في البطولة اعتباراً من دور الـ 16، حيث تواجه بنشيتش حاملة ذهبية الأولمبياد، الأوكرانية مارتا كوستيوك أو الرومانية سوزانا كيرستيا.

مباراة مثيرة

تتضمن مواجهات الدور الأول، مباراة مثيرة بين المصنفة الـ 12 عالمياً، اللاتفية يلينا أوستابينكو، بطولة رولان غاروس عام 2017 مع الأمريكية دانييل كولينز التي وصلت إلى نهائي بطولة استراليا المفتوحة عام 2022.

وتأتي بطولة مبادلة أبوظبي للتنس ضمن احتفالات رابطة اللاعبات المحترفات بمرور 50 عاماً على تأسيسها، فيما تبدأ أسعار تذاكر البطولة من 50 درهماً، بينما سيتم السماح للأطفال دون سن الـ 12 عاماً الدخول مجاناً.

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