كاراتيه نادي الشارقة الرياضي وصيف العرب

المصدر: البيان

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نال كاراتيه نادي الشارقة الرياضي وصافة بطولة الأندية العربية الخامسة للكاراتيه لفئة (الكوميتيه) وتُوج بكأس المركز الثاني في البطولة التي استضافها نادي اليرموك الرياضي بدولة الكويت.

وجاءت البطولة بمشاركة واسعة من الدول والأندية العربية حيث شاركت فيها 8 دول هي: الإمارات، الجزائر، فلسطين، العراق، الكويت، السعودية، اليمن وسوريا، وشهدت مشاركة نحو 150 لاعباً ولاعبة مثلوا 17 نادياً واستمرت على مدى يومين.

وكان ملوك الكاراتيه بالدولة، شاركوا في البطولة بفئة الكوميتيه جماعي رجال بـ 8 لاعبين، يتقدمهم محمد الأنصاري نجم منتخب الإمارات ويقودهم المدرب معتز عبدالسلام.

وأشاد المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، بالنتيجة التي تحققت، مبيناً أن الفريق قدم الأفضل ونافس بقوة غير أن الحظ لم يكن معه في المباراة الختامية إثر تعرض اللاعب محمد الأنصاري للإصابة رغم تحامله على نفسه لإكمال المباراة، مشيداً بأداء اللاعبين والروح العالية التي تحلوا بها ودفاعهم القوي عن الشعار.

وقال الهاجري: "شاهدت البطولة على أرض الواقع، ورأيت المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعبون، التنافس كان في أعلى درجاته خصوصاً وأن البطولة ضمت لاعبين عالميين وأبطال على مستوى العالم شاركوا مع الأندية، كون البطولة تسمح باستقطاب لاعبين من الخارج، متابعاً أن أبطال نادي الشارقة الرياضي خاضوا نزالات قوية واستطاعوا من بين 10 أندية متنافسة في فئة الكوميتيه من الوصول للمباراة النهائية".

وأوضح رئيس الألعاب الفردية بقلعة الملك أن النادي يعمل وفق خطط واستراتيجيات تهدف لتواصل الأجيال خصوصاً في ألعاب الدفاع عن النفس والتي يتسيدها الملك عن جدارة واستحقاق، مضيفاً أن الفريق يتطور مستواه من عام لآخر ومنتخبات الدولة المختلفة لا تخلو من أحد لاعبي النادي، مشيراً إلى أن البطولة تعتبر مكسب حقيقي للفريق لزيادة الاحتكاك واكتساب خبرة التنافس الخارجي والذي يؤهل اللاعبين لزيادة رصيدهم من التمرس في البطولات القادمة.

وقدم الهاجري شكره لمجلس الشارقة الرياضي على الدعم اللامحدود الذي يقدمه لنادي الشارقة وأندية الإمارة بشكل عام والاهتمام الكبير الذي تجده الأمر الذي جعل أندية الإمارة تسيطر على مضمار الألعاب الفردية بشكل واضح وأصبحت منتخبات الدولة جل تشكيلها من أندية الإمارة الباسمة، مشيداً بالاهتمام والمتابعة من قبل مجلس الإدارة والذي يتابع كل صغيرة وكبيرة ويحرص على دعم الفرق في كافة المناسبات.

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