28 مباراة في بطولة الشارقة العمالية

المصدر: الشارقة - البيان

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تتواصل بنجاح للأسبوع الرابع على التوالي منافسات بطولة الشارقة الرياضية العمالية السادسة التي تنظمها هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة بمشاركة حوالي 2000 لاعب، موزعين على حوالي 100 فريق تتنافس جميعها على الملاعب الرياضية في متنزه الشارقة الوطني.

وشهدت منافسات الأسبوع الرابع إقامة 28 مباراة توزعت على الألعاب الخمس (8 مباريات في كرة القدم و3 في كرة السلة و4 في الطائرة و6 في الكريكيت و7 مباريات في الهوكي).

وشهد منافسات الأسبوع الرابع حضور سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة الذي حرص على تفقد ملاعب البطولة والتحدث إلى مسؤولي الفرق واللاعبين للتعرف على آرائهم وملاحظاتهم حول تنظيم البطولة، مشيداً بمستوى منافسات الأسبوع الرابع للبطولة والتي أصبحت واحدة من أقوى البطولات فنياً، وأشاد بجهود فريق التنظيم وحثهم على بذل جهودهم لتكون البطولة بمستوى السمعة المرموقة للشارقة في تنظيم واستضافة المحافل الرياضية.

نتائج

وأسفرت مباريات كرة القدم عن فوز شرطة الشارقة على جوازات الشارقة 1 - 0، والأصدقاء على الحسن اف سي 3 - 2. جرانيتا على حسن ملاطم 2 - 1 وتعاونية الشارقة على الجالية التشادية 2 - 1، وفاست للمقاولات على امريكانا 6 - 1 والإنذار الذكي على الهلال 4 - 0، وبلاك فون على الهيبة للعقار 2 - 1 وان بلان ريال استيت على الحجل 6 - 0.

السلة والطائرة

وأسفرت منافسات كرة السلة عن فوز جي ام جي على فريندز 40 - 35، وفاست على اولد جن 20 - 0، ويو اي اس على تعاونية الشارقة 53 - 47.

وفي منافسات الكرة الطائرة فاز ساند على بيتش اورانج 2 - 0، وفريندز على بيئة تورك 2 - 0، وفريق كلوب ديونز على مطار الشارقة 2 - 0.

تواصلت منافسات الهوكي، وشهدت الجولة الرابعة للهوكي عن فوز شرطة الشارقة للهوكي على طوبى تايجر هوكي 3 - 0، وتعادل بلدية الشارقة مع سريليون 1 - 1، وفاز شرطة الشارقة على اكسبيتر هوكي 1 - 0، وسكارليت على خليفة هوكي 2 - 0، وبلدية الشارقة على اكسيبيتر 4 - 2، وسكارليت هوكي كلوب على طوبى تايجر هوكي 2 - 1، وسكارليت هوكي على شرطة الشارقة 4 - 2.

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