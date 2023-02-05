الشارقة للدفاع عن النفس بطل تحدي الجوجيتسو

المصدر: الشارقة - وام

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حصد نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الأول في منافسات تحدي الشارقة للجوجيتسو، يليه شباب الأهلي، ومركز تيم نوغيرا الرياضي، وتم في ختام المنافسات تكريم الأبطال والشركاء الاستراتيجيين والرعاة بحضور الشيخ فيصل بن طارق القاسمي والبطل العالمي بالجوجيتسو البرازيلي دافي راموس، وتم تتويج اللاعبين بميداليات الفوز للمراكز الثلاثة الأولى. وحضر ختام البطولة التي أقيمت بإشراف اتحاد الإمارات للجوجيتسو الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة للشطرنج وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي وأحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والخبير في مجلس الشارقة الرياضي، وأقيمت المنافسات برعاية مجلس الشارقة الرياضي ودعم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).

وتقدم أحمد عبد الرحمن العويس بالشكر والتقدير للجهات الراعية والداعمة لنجاح تحدي الشارقة للجوجيتسو للدور الداعم في نجاح إقامته، مشيداً بالمشاركة الفاعلة للاعبين، ومثنياً على المستويات الفنية المتطورة التي قدمها اللاعبون، وكذلك على الحضور الجماهيري، مؤكداً أن تنظيم تحدي الشارقة للجوجيتسو سيقام سنوياً.

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