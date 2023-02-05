أبطال الإمارات يحصدون 28 ميدالية ملونة في جولة سيدني جراند سلام للجوجيتسو

المصدر: وام

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واصل أبطال الإمارات في رياضة الجوجيتسو تحقيق الإنجازات في المحافل الدولية، ونجح لاعبو ولاعبات أندية واكاديميات الدولة في حصد 28 ميدالية ملونة في منافسات بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو بمدينة سيدني، التي قيمت منافساتها على مدار يومي السبت والأحد (أمس واليوم) في صالة كوايسنتر سيدني بالحديقة الأولمبية المجهزة بأفضل المعدات بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من 63 ناد وأكاديمية يمثلون 25 دولة حول العالم.

وتفصيلا حصد أبطال الإمارات 9 ميداليات ذهبية، و12 ميدالية فضية، بالإضافة إلى 7 برونزيات، في المنافسات التي أقيمت بمختلف الفئات للبراعم والناشئين والشباب والكبار والأساتذة، رجال وسيدات، بمستهل سلسلة جولات أبوظبي جراند سلام في مختلف قارات العالم التي تبدأ من سيدني وتطوف إلى لندن وموسكو وأبوظبي وطوكيو وشنغهاي وميامي وريو دي جانيرو.

وبهذه النتائج المميزة نجح لاعبو الإمارات في إنهاء الجولة بالمركز الثاني على مستوى الدول حيث توجت استراليا (المضيف) بالمركز الأول برصيد 77600 نقطة، وحلت الإمارات في المركز الثاني برصيد 41600 نقطة، فيما جاءت البرازيل في المركز الثالث برصيد 30200 نقطة، أما على مستوى الأكاديميات فقد توجت أكاديمية ( أي إف إن تي) الإماراتية بالمركز الأول برصيد 21400 نقطة، وتلتها أكاديمية ( إي جي جي جي ) الاسترالية في المركز الثاني برصيد 13800 نقطة، ثم أكاديمية ليجاسي الاسترالية في المركز الثالث برصيد 12600 نقطة.

حضر منافسات اليوم الأحد طارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية باتحاد الإمارات للجوجيتسو لمراقبة لاعبي المنتخب الذين ينخرطون حاليا في معسكر خارجي بسيدني استعدادا للبطولة الآسيوية في العاصمة التايلاندية بانكوك 25 فبراير الجاري.

وتألق لاعبو الإمارات لفئة المحترفين في منافسات اليوم الثاني حيث حصل اللاعب سالم سلطان على الميدالية الذهبية في الحزام البنفسجي لوزن 56 كجم، بينما حصل راشد المرزوقي على الفضية، وفي وزن 62 كجم حصل مبارك النعماني على الميدالية الفضية في الحزام البنفسجي، وذهبت البرونزية إلى عبيد العميري، وفي نفس فئة الحزام البنفسجي لوزن 69 كجم تمكن البطل سلطان جابر من الحصول على الميدالية الذهبية، وتوج فراج العولقي بذهبية الحزام البنفسجي لوزن 77 كجم، وأضاف سعيد الكبيسي ميدالية ذهبية أخرى في وزن 85 كجم للحزام البنفسجي، كما توج زايد البريكي بذهبية وزن 120 كجم للحزام البنفسجي على حساب مواطنه عمر الزرعوني الذي حصد الفضية في نفس الوزن والفئة.

وفي منافسات الحزام البني اليوم أقيمت العديد من النزالات الحماسية وإنتهت بفوز البطل الإماراتي محمد السويدي بذهبية وزن 69 كجم، فيما حصل زميله محمد صالح على البرونزية في نفس الفئة، وفاز لاعبنا ذياب النعيمي بالميدالية الفضية في وزن 62 كجم للحزام البني، كما فاز البطل هيثم حناوي بالميدالية الذهبية في وزن 56 كجم للحزام الأسود.

وفي منافسات السيدات توجت البطلة بلقيس عبدالله عبدالكريم بالميدالية الذهبية في وزن 49 كجم للحزام البنفسجي، فيما ذهبت الفضية لصالح حمده الشكيلي، والميدالية البرونزية لعائشة الشامسي. وفي الحزام البنفسجي لوزن 63 كجم حزام بنفسجي تمكنت شما الكلباني من الفوز بالميدالية الفضية، وفي وزن 70 كجم للحزام البنفسجي توجت هيا الجهوري بالميدالية رونزية.

وأكد طارق البحري أنه تلقى اتصالا من سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الإتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو للإطمئنان على سير الأمور، ونقل له البحري تهنئة المسؤولين في سيدني عن نجاح البطولة التي تقام لأول مرة في استراليا، لتكسب أرضا جديدة تضاف لرصيد النجاحات التي تحققها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في مختلف قارات العالم.

وقال البحري:" وتضطلع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) بدور مهم في تطبيق استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو في نشر وتطوير اللعبة في مختلف دول العالم، تجسيدا لدوره المهم كأكبر مطور للعبة في العالم، حيث تنظم الرابطة أكثر من 120 بطولة حول العالم كل عام منها سلسلة جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو في أهم المدن العالمية بمشاركة أبرز اللاعبين واللاعبات المصنفين دوليا".

وأشاد البحري بالعطاء الكبير والمردود الإيجابي للاعبي ولاعبات الإمارات في البطولة، مشيرا إلى أنهم كانوا على مستوى المسؤولية في الحدث، وأن إنجازاتهم تتواصل في كل محفل لتؤكد أن جوجيتسو الإمارات يسير في الإتجاه الصحيح بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة والمتابعة الحثيثة من اتحاد اللعبة برئاسة سعادة عبدالمنعم الهاشمي.

على صعيد آخر أعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أن الجولة المقبلة من جولات أبوظبي جراند سلام سوف تقام في لندن يوم 11 مارس المقبل بصالة كوبر بوكس أرينا، على أن يكون آخر موعد للتسجيل في 6 مارس 2023.



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