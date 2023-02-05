مقاعد إضافية لفئة VIP في نهائي دولية دبي للسلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم تصوير: سالم خميس

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حددت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية 32 لكرة السلة أسعار تذاكر دخول المباراة النهائية التي ستقام مساء اليوم الأحد في قاعة راشد بن حمدان في نادي النصر بين فريقي الرياضي ودينامو اللبنانيين.

وقال عيسى درويش المدير العام لشركة «بريزما» لإدارة العلاقات العامة المنظمة للبطولة وبالتعاون مع شركة «الجيل الجديد» لتنظيم الأحداث الرياضية إن سعر تذكرة الدخول للمباراة النهائية 100 درهم، فيما تقرر سعر تذكرة مقاعد VIP بقيمة 300 درهم للمقعد الواحد، وأضاف درويش: نظراً للاقبال الكبير عن مقاعد فئة الــ VIP سنقوم باضافة عدد من المقاعد لاستيعاب الجمهور من محبي متابعة المباريات من داخل أرضية صالة البطولة ونشكر الجمهور الغفير والذي يستحق أن نطلق عليه لقب «فاكهة البطولة» ونشكر حرصه على التشجيع المثالي والتحلي بالروح الرياضية وهذا ما يؤكد أن بطولة دبي الرياضية تتصدر بطولات كرة السلة على المستوى العربي والاقليمي نظراً لقوة التنافس بين الفرق المشاركة وشعبيتها الجماهيرية الواسعة على المستوى العربي.

وقال درويش: «اتحاد الامارات لكرة السلة قدمت للشركة المنظمة كل الدعم والتسهيلات لتخرج البطولة بهذه المستوى من التنظيم والتنافس داخل الملعب واستمتاع الجمهور العريض بفنون اللعبة لتؤكد أن هذه البطولة لا تتوقف اثارتها وقوة مستواها الفني وهي ولّادة للنجوم الشباب الذين برزوا في هذه البطولة، وشكر خاص للواء»م«اسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والاماراتي لكرة السلة على رعايته للشركة المنظمة ودعمه للشركات الوطنية في تنظيم البطولات الكبرى.

وكانت نتيجة مباراتي الدور نصف النهائي أسفرت عن تأهل فريقين من لبنان للمباراة النهائية، وتسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الافريقي التونسي وبيروت اللبناني.

وجاء تأهل الرياضي بعد فوزه على بيروت بفارق كبير وصل 30 نقطة»98-68"، فيما حقق دينامو الفوز بصعوبة على الافريقي التونسي بنتيجة 81-78 بعد مباراة مثيرة ظلت فيها النتيجة معلقة حتى الثواني الأخيرة.

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