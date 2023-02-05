4 جهات وطنية جديدة تنضم لقائمة رعاة الألعاب الحكومية

المصدر: وام

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وقعت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي اتفاقيات رعاية وتعاون جديدة مع 4 جهات وطنية هي بنك أبوظبي الأول، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، وحي دبي للتصميم، وشركة لولوليمون التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، وذلك في إطار التحضير للنسخة الرابعة من الحدث الذي يحظى باهتمام دولي واسع.

ويأتي الإعلان عن التوقيع بالتوازي مع توسع نطاق البطولة للمستوى العالمي، والتي تُنظم برعاية رئيسية من موانئ دبي العالمية، ورعاية ذهبية مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات"، وذلك في الفترة من 2 إلى 5 مارس 2023، في منطقة حي دبي للتصميم.

وبهذه المناسبة، قال مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية: "منذ إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الألعاب الحكومية عام 2018، حظيت البطولة باهتمام سموه الشخصي، وبدعم مجموعة من كبرى المؤسسات والشركات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، ما يسهم في تكريس دبي وجهةً رياضيةً وإحدى أكثر المدن نشاطاً وإقبالاً على ممارسة الرياضة في العالم".

وأشاد ابن عيسى بانضمام المؤسسات الجديدة إلى قائمة الرعاة والداعمين للنسخة الرابعة من البطولة، والذي يصل مجموعهم النهائي إلى ثمانية رعاة في هذه النسخة المميزة، وقال: "نثمن دور المؤسسات الراعية في مساندة الفعاليات والأنشطة الرياضية، والاحتفاء بقيم العمل الجماعي ممثلة في شركات القطاع الخاص وهي بنك أبوظبي الأول وشركة "دو" وشركة "لولوليمون"، بالإضافة إلى حي دبي للتصميم، أحد أهم المواقع الحيوية في دبي، الذي سيستضيف إقامة البطولة الشهر المقبل".

الرياضة أسلوب حياة

وأكدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم أن استضافة الحي للنسخة الرابعة من الألعاب الحكومية، يعكس التزام الحي الإبداعي بنهج العمل الجماعي وروح الفريق الواحد.

وقالت: "يسرنا استضافة الألعاب الحكومية التي تهدف إلى تشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة والتشجيع على تبنيها كأسلوب حياة نظراً لأثرها الإيجابي الكبير على الصحة البدنية والعقلية".

وأضافت البستكي: "بصفتنا أحد مجمّعات الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم، يلتزم حي دبي للتصميم بثقافة المجموعة المتمثلة في تسخير كل الإمكانيات الممكنة بهدف دعم وإيجاد الفرص والمنصات المحفزة على العمل الجماعي والابتكار والإبداع".

أهداف تنسجم مع رؤيتنا

وبدوره قال أحمد بو رحيمة مدير إدارة تنفيذي - العلاقات الحكومية في شركة "دو": "نفخر في "دو" برعايتنا للنسخة الرابعة من الألعاب الحكومية التي باتت اليوم واحدة من أبرز الأنشطة والفعاليات الجماعية ضمن الأجندة الرياضية في مدينة دبي. ويأتي حرصنا على رعاية هذه الفعالية في إطار جهودنا الهادفة إلى دعم رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بتحويل دبي إلى إحدى أكثر المدن حيوية ونشاطاً على مستوى العالم، حيث تنسجم أهداف فعالية الألعاب الحكومية مع رؤيتنا وحرصنا المستمر على المشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية وتشجيع موظفينا وأفراد مجتمعنا على تبني أنماط حياة أكثر صحة وسلامة، بما يساهم في تعزيز جودة حياتهم".

منافسات فريدة

وقال ريسي فولكنر، رئيس شؤون الاتصالات والعلاقات الخارجية لدى مجموعة بنك أبوظبي الأول: "تساهم الألعاب الحكومية سنوياً في تشجيع التفاعل بين المشاركين من دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف دول العالم، وتعزيز روح التنافس من خلال سلسلة من المسابقات والتحديات التي صممت لاختبار القدرات البدنية والذهنية للمشاركين. ونحن نفخر في بنك أبوظبي الأول برعاية الألعاب الحكومية بما يتماشى مع التزامنا بدعم جهود التنمية الاجتماعية والبشرية في الدولة. وتعدّ هذه المنافسات فرصة فريدة لإطلاق العنان للقدرات والطاقات، وتساهم بدعم قيم التنوع والتسامح والعمل الجماعي. وسنواصل في بنك أبوظبي الأول تعزيز التعاون والشراكة مع الفعاليات الرياضية والشبابية والتعليمية، وكذلك مبادرات الاستدامة المختلفة التي تلهم وتحفز مواصلة المضي نحو التنمية والإبداع".

اسم تجاري متخصص

وقال فهد غانم، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم لايف ستايل": نفخر اليوم بالإعلان عن اختيارنا الراعي الرسمي لملابس النسخة الرابعة من بطولة الألعاب الحكومية. ويهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بمستوى صحة ونشاط المجتمع والتواصل معه ..كما يتماشى مع الأهداف الصحية لدبي والمتمثلة في تعزيز التواصل مع جميع شرائح المجتمع وحثهم على ممارسة النشاط البدني، بالإضافة إلى المساهمة في انجاز طموحات الدولة لتحفيز أفراد المجتمع على التآزر والعمل معًا نحو تحقيق هذا الهدف المشترك. وذلك نابع من رؤيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانتها كاسم تجاري متخصص في الفعاليات والتجارب التي تلهم أفراد المجتمع وتحفزهم على ممارسة الرياضة والتواصل من أجل حياة أفضل".

آفاق عالمية

وستنتقل النسخة الرابعة من الحدث إلى آفاق عالمية أرحب مع الفئة الجديدة "تحدي المُدُن"، والتي ستشهد مشاركة 28 مدينة عالمية، إضافة إلى فئتي "الجهات الحكومية" لكل من فرق الرجال والسيدات، وفئة "الألعاب المجتمعية" بمشاركة الفرق المشكلة من الجمهور العام.

وتلاقي الألعاب الحكومية تجاوباً لافتاً من المشاركين والحضور، كونها تعزز قيم التعاون والانسجام والتفكير الاستراتيجي والتوظيف الصحيح للقوة البدنية من خلال العمل الجماعي وإبراز قوة روح الفريق في مواجهة التحديات وتخطي الصعاب، وتحفيز الطاقات البدنية والذهنية.

ويمكن التعرف على مستجدات "الألعاب الحكومية" عبر الموقع الإلكتروني www.govgames.ae، أو عبر حسابات التواصل الاجتماعي على الانستجرام وتويتر وفيسبوك وتيك توك @GovGames.

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